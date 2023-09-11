Версаче, Вествуд, Готье! Фестиваль MoeKunstiKino вновь покажет фильмы из-за кулис мира моды

„Ключевое слово, характеризующее фестиваль в этом году — время“, — сообщила руководитель фестиваля Хелен Салувеэр. „В фильмах можно увидеть настоящих мастеров своего времени, чья деятельность существенно изменила миры моды. А также экспертов, в творческой деятельности которых время является очень важным фактором — ведь чтобы добиться замечательных результатов, необходимо уделить этому время и ценить его“.



Киносеансы представят такие отечественные модные эксперты, как Ксения Йоост, Танель Веэнре, Ану Самарюйтель, Алёна Ээсмаа и другие.



Перед документальными фильмами на экранах кинотеатров будет показана серия короткометражных фильмов „Creativity Realms“ об отечественных модельерах, принимавших участие в показе мод Antonius на фестивале Estonian Fashion Festival. Автором серии является Йо Нурм. „Creativity Realms“ приглашает зрителей окунуться в мир, полный вдохновения и психологических рассуждений, предлагая уникально близкий взгляд на творческий процесс художника“, — говорит автор.



Сеансы фестиваля MoeKunstiKino пройдут с 3 до 8 октября в кинотеатрах Sõprus в Таллинне и Elektriteater в Тарту. Все фильмы будут показаны на английском языке или с английскими субтитрами. Билеты продаются в кассах и на сайтах кинотеатров. Подробнее на сайте www.moekunstikino.ee.