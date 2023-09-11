Версаче, Вествуд, Готье! Фестиваль MoeKunstiKino вновь покажет фильмы из-за кулис мира моды
В начале октября снова стартует фестиваль фильмов о моде MoeKunstiKino, который в 8-й раз пройдет в Таллинне и Тарту, предлагая разнообразную подборку фильмов из-за кулис мира моды. Среди героев кинокартин известные модельеры Джанни Версаче, Вивьен Вествуд, Оливье Рустен и Жан-Поль Готье. Билеты в продаже с сегодняшнего дня.
„Ключевое слово, характеризующее фестиваль в этом году — время“, — сообщила руководитель фестиваля Хелен Салувеэр. „В фильмах можно увидеть настоящих мастеров своего времени, чья деятельность существенно изменила миры моды. А также экспертов, в творческой деятельности которых время является очень важным фактором — ведь чтобы добиться замечательных результатов, необходимо уделить этому время и ценить его“.
Киносеансы представят такие отечественные модные эксперты, как Ксения Йоост, Танель Веэнре, Ану Самарюйтель, Алёна Ээсмаа и другие.
Перед документальными фильмами на экранах кинотеатров будет показана серия короткометражных фильмов „Creativity Realms“ об отечественных модельерах, принимавших участие в показе мод Antonius на фестивале Estonian Fashion Festival. Автором серии является Йо Нурм. „Creativity Realms“ приглашает зрителей окунуться в мир, полный вдохновения и психологических рассуждений, предлагая уникально близкий взгляд на творческий процесс художника“, — говорит автор.
Сеансы фестиваля MoeKunstiKino пройдут с 3 до 8 октября в кинотеатрах Sõprus в Таллинне и Elektriteater в Тарту. Все фильмы будут показаны на английском языке или с английскими субтитрами. Билеты продаются в кассах и на сайтах кинотеатров. Подробнее на сайте www.moekunstikino.ee.
MoeKunstiKino — это кинофестиваль, на котором демонстрируются фильмы, связанные с модой и дизайном, в основном документальные, подробно раскрывающие историю индустрии моды. Главными героями кинокартин являются легендарные модельеры, фотографы, иконы стиля, модели, а также модные персоны, только начинающие свою карьеру. Организатором фестиваля MoeKunstiKino является MTÜ Kunstiloomus.
Фестиваль представляет компания Viru Keskus, спонсоры – Mionetto Eesti, Tartu Kaubamaja и Apotheka Beauty, поддерживающие организации и партнеры – Капитал культуры Эстонии, Французский институт, Haage, Geisha, ETV2, Rahva Raamat, AD Angels и Эстонский фестиваль моды.