Зачем опытные хозяйки ошпаривают лук кипятком: вы этого не знали

Лук - очень распространенный овощ, который часто используют, как приправу. Хозяюшки его добавляют почти во все блюда, ведь он придает приятный и пикантный вкус. А луковый суп и вовсе - венец французской кухни.

Многие не любят это растение из-за специфического вкуса и жжения, но это не беда. Есть очень простой способ избавить этот овощ от горечи, даже можно приготовить маринованный лук, – ошпарить его кипятком

УНИАН разбирался, как правильно ошпарить лук, чтобы избавиться от неприятного привкуса.

Сколько нужно держать лук в кипятке – запомните навсегда

Обдать лук кипятком довольно-таки просто. С этой задачей справится абсолютно любой.

Сначала нарезаем овощ так, как нам нужно для дальнейшего использования, а потом:

помещаем нашинкованный лук в миску;

заливаем наш овощ кипятком и оставляем на 2-3 минуты. Если передержать, то лук сварится и станет слишком мягким;

после этого его необходимо откинуть на дуршлаг или сито и промыть очень холодной водой, можно даже со льдом.

На все уйдет не больше 5 минут, но результат вас порадует. Лук потеряет всю свою горечь и не будет жечь во рту. Но этот способ не подойдет для красного лука, потому что он станет серым и не аппетитным.

Как „ошпарить“ лук с уксусом – секретный метод

В борьбе с луковой горечью уксус может стать незаменимым союзником. Он быстро убирает из овоща все нелюбимые нами свойства. В то же время лук останется хрустящим и сразу слегка промаринуется. Этот метод подойдет для всех сортов овоща.

Для приготовления легкого маринада понадобится развести 2 чайные ложки столового 9-процентного уксуса на 200 миллилитров воды. Полученным раствором заливаем нарезанный лук. Овощ замачивается примерно 30 минут. Стоит помнить, что после такой обработки он приобретает специфический привкус, который может не всем понравиться.