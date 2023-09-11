Кто в британской королевской семье женился на родственниках? Спойлер: почти все

Королева Елизавета II и принц Филипп

Эта история любви считается одной из самых любимых у британских подданых. Юная Лилибет и статный красавец Филипп влюбились друг в друга с первого взгляда, смогли пройти через все испытания, пережить неверность принца, болезни и скандалы. Но королевские биографы предпочитают не говорить о том, что королева Елизавета II и ее супруг были дальними родственниками. А точнее, четвероюродными братом и сестрой. Впрочем, на момент знакомства Лилибет и Филипп об этом не знали.

Принц Чарльз и Диана Спенсер

Жизнь короля Карла III всегда была окружена скандалами. Когда Чарльз объявил о помолвке с леди Дианой, в СМИ появились громкие заголовки, что принц решил жениться на кузине. Репортеры предпочли не упоминать, что жених и невеста шестнадцатиюродные родственники, у которых один очень дальний общий предок.

Как и его родители, Уильям выбрал в жены свою кузину. При чем принц и его супруга, согласно генеалогическому древу, тоже родственники. Они имеют общих предков и по отцовской, и по материнской линии.

Принц Эдвард и София

Сын Елизаветы II женился на представительнице одной из дворянских семей Британии. И, конечно, легко объяснимо, что и у них нашлись общие предки из династии Виндзор. Как и в других случаях, такое родство не влияет на здоровье наследников и не возбраняется церковными традициями. Однако Эдварда и Софию все же можно считать представителями одной династии.