Почему они так много говорят? Как правильно общаться с болтунами дома и на работе

Большинство из нас сталкивались с болтуном – человеком, который продолжает тараторить, не обращая внимания на то, отвечают ли ему другие. По мнению такого говоруна, когда один говорит, а остальные слушают – это отличная беседа. Хотя на самом деле хороший разговор состоит из того, что вы слушаете и говорите сами – примерно в равной пропорции, пишет журнал JANA Luxury.