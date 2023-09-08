08.09.2023, 08:03
Почему они так много говорят? Как правильно общаться с болтунами дома и на работе
комментарий психолога из Эстонии
ФОТО: | Shutterstock
Вы многословны или молчаливы, эдакая балаболка или скупы на слово? Или может быть, и то, и другое – в зависимости от ситуации?
Большинство из нас сталкивались с болтуном – человеком, который продолжает тараторить, не обращая внимания на то, отвечают ли ему другие. По мнению такого говоруна, когда один говорит, а остальные слушают – это отличная беседа. Хотя на самом деле хороший разговор состоит из того, что вы слушаете и говорите сами – примерно в равной пропорции, пишет журнал JANA Luxury.