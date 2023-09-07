Интернет-детокс: как уберечь свое психическое здоровье от влияния соцсетей

Нужно помнить, что социальные сети — это не обязанность и что в первую очередь важны ваши чувства, а не чувства других людей. Как отмечает в журнале Bustle доктор психологии Холли Шифф, некоторые люди могут испытывать обиду из-за такого намеренного отказа от „дружбы“, поскольку это выглядит более агрессивным и резким, чем когда отношения „умирают естественным образом“ в реальной жизни.

Один из наиболее распространенных негативных аспектов использования социальных сетей — это сравнение себя с другими. Чтобы избежать этого, необходимо выявить и избавиться от проблемных аккаунтов. В зависимости от используемой платформы рекомендуется от них отписаться или удалить из друзей. „Если вы обнаружили, что что-то наносит ущерб вашей самооценке и вызывает тревогу и страдания, лучше всего отписаться или удалить этот аккаунт, — говорит тренер по цифровому здоровью Тамика Симпсон в интервью Byrdie. — Отдохнуть от социальных сетей — это полезно. Нет необходимости постоянно быть в курсе жизни других людей, особенно если это негативно на вас сказывается. Вы всегда сможете подписаться снова, когда почувствуете себя лучше“.

Однако в реальности все не так просто. Социальные сети настолько прочно вошли в повседневную жизнь каждого, что полностью отказаться от них не всегда просто, а иногда даже невозможно. Тем не менее психическое здоровье можно улучшить, не удаляясь из соцсетей, а соблюдая своего рода гигиену.

„Несмотря на свои преимущества, социальные сети способствуют возникновению чувства изоляции, нереалистичных ожиданий, потерянности и других эмоций, пагубно влияющих на психическое здоровье“, — говорит профессор психологии Клод Мелинс в исследовании , проведенном в Медицинском центре Колумбийского университета в Ирвинге. Именно поэтому многие люди решают полностью или частично отказаться от социальных сетей, когда ощущают их негативное влияние. Издание Health News пишет, что отказ от социальных сетей даже на короткое время может повысить продуктивность и самооценку, а также снизить уровень тревожности.

Выключите ненужные уведомления



В Instagram и Facebook есть отличная возможность отключать истории и посты, чтобы они не появлялись в ленте новостей. Также можно отключить уведомления о сообщениях. Это будет удобнее и эмоционально легче, чем отписаться, а другой человек даже не поймет, что на него вы больше не подписаны.

Следите только за теми, кто вам нравится



Если чистка социальных аккаунтов от тех, кто делает жизнь менее приятной, кажется слишком суровой, можно поступить наоборот — сосредоточиться на добавлении тех, кто улучшает ваше самочувствие. Определите, что вызывает у вас приятные эмоции, и найдите аккаунты, которые публикуют такой контент, даже если это забавные видеоролики о животных.

Например, если вы замечаете снижение самооценки или неприятие своего тела, увеличьте количество аккаунтов, рассказывающих о бодипозитиве, самоуважении и любви к себе. Да, эксперты предупреждают об опасности соцсетей, но эти платформы также являются отличным способом общения с единомышленниками. Например, Twitter (теперь X) и Instagram полезны для поиска своего окружения и помогают почувствовать себя услышанным и менее одиноким.

Избавьтесь только от одной соцсети



Детокс означает полный отказ от социальных сетей (на определенное время), но отказ от одной или двух платформ тоже может быть полезен для реабилитации. Этот шаг может дать вам больше времени и возможностей для продуктивной работы и самозащиты.

Чтобы выбрать, от чего отказаться, необходимо взвесить положительные и отрицательные стороны каждой соцсети. Важно учесть, на какой платформе вы проводите больше времени и получаете больше всего неприятных эмоций, а также последствия „отписки“. Если вы общаетесь с членами семьи на Facebook, то, скорее всего, не стоит исключать его из своей жизни. Экспериментируя, можно сделать выводы о том, на что тратится больше или меньше энергии и чего именно вам не хватает.

Удалите записи, утратившие актуальность



Аккаунт в социальной сети — это репрезентация каждого человека. Если у вас есть публичные записи, относящиеся к прошлому и демонстрирующие людей, которых вы не хотите показывать, их следует удалить. Это мелочь, которая облегчит вам жизнь. Речь идет, например, о записях в Twitter, которые больше не соответствуют современным ценностям и убеждениям. Ведь ваше поведение в социальных сетях может стать поводом для сожаления и стыда.