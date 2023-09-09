ФОТО | Суперзвезды с мировым именем нашли себе новые любимые туфли - но в них опасно ходить!
Певица Дау Липа доказывает, что с мин-юбкой или коротким платьем идеально сочетаются туфли на высоченной платформе от Marc Jacobs. Правда ходить на таких надо осторожно - иначе можно заработать травму.
Британская певица прекрасно сочетает черные туфли на платформе Marc Jacobs Kiki Ankle Boots с плиссированным мини-платьем.
Подписала она фотографию известным выражением: „Чем выше каблук - тем ближе к Богу“.
По всей видимости, что высокие платформы становятся трендом, по крайне мере среди известных певиц. Те же самые туфли от Marc Jacobs в своем туре носила легендарная певица Бейонсе.
Немного другую версию этой модели в виде сапогов до колена, но с такой же огромной платформой, также надела популярная молодая певица Оливия Родриго.
Кажется, суперзвезды нашли себе новые любимые туфли. Главное, смотреть под ноги, чтобы не сломать себе ничего.
Источник: Vogue