Мода и стиль
07.09.2023, 12:45

ФОТО | Всемирно известный диджей из Австралии носит творчество эстонского дизайнера

 
DJ Luude
DJ Luude
ФОТО: Rauno Liivand

На прошлых выходных в Котле культуры прошла вечеринка, на которой крутил пластинки всемирно известный DJ Luude из Австралии, на котором во время выступления была одежда от эстонского дизайнера.

Продюсер электронной музыки DJ Luude во время исполнения своих хитов был одет в футболку авторства эстонского дизайнера Гиты Сиймпоэг. На футболке был принт с именем дизайнера.

DJ Luude

Гита Сиймпоэг - молодой дизайнер родом из Сааремаа, закончившая кафедру текстильного дизайна В ЭСтонской академии художеств.

Gita Siimpoja kollektsioon 2018. aasta Tallinn Fashion Weekil

Сиймпоэг неоднократно представляла свое творчество на Таллиннской недели моды. В 2019 году она была одним из номинантов на престижную награду - „Серебряную иглу“.

Gita Siimpoja 2019. aasta kollektsiooni näide

Ее творчество можно было также увидеть на гостях президентского приема.

Gita Siimpoja looming 2023. aasta presidendi vastuvõtul

Австралийский диджей DJ Luude стал известным в 2021 году, когда выпустил кавер на хит „Down Under“. Ряд других известных песен начала 2000-х с его легкой руки обрел новое звучание и попал на врехушку чартов, в том числе песни „Big City Life“ и „Oh My“.

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