ФОТО | Всемирно известный диджей из Австралии носит творчество эстонского дизайнера

Продюсер электронной музыки DJ Luude во время исполнения своих хитов был одет в футболку авторства эстонского дизайнера Гиты Сиймпоэг. На футболке был принт с именем дизайнера.

Гита Сиймпоэг - молодой дизайнер родом из Сааремаа, закончившая кафедру текстильного дизайна В ЭСтонской академии художеств.

Сиймпоэг неоднократно представляла свое творчество на Таллиннской недели моды. В 2019 году она была одним из номинантов на престижную награду - „Серебряную иглу“.

Ее творчество можно было также увидеть на гостях президентского приема.

Австралийский диджей DJ Luude стал известным в 2021 году, когда выпустил кавер на хит „Down Under“. Ряд других известных песен начала 2000-х с его легкой руки обрел новое звучание и попал на врехушку чартов, в том числе песни „Big City Life“ и „Oh My“.