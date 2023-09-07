ФОТО | Всемирно известный диджей из Австралии носит творчество эстонского дизайнера
На прошлых выходных в Котле культуры прошла вечеринка, на которой крутил пластинки всемирно известный DJ Luude из Австралии, на котором во время выступления была одежда от эстонского дизайнера.
Продюсер электронной музыки DJ Luude во время исполнения своих хитов был одет в футболку авторства эстонского дизайнера Гиты Сиймпоэг. На футболке был принт с именем дизайнера.
Гита Сиймпоэг - молодой дизайнер родом из Сааремаа, закончившая кафедру текстильного дизайна В ЭСтонской академии художеств.
Сиймпоэг неоднократно представляла свое творчество на Таллиннской недели моды. В 2019 году она была одним из номинантов на престижную награду - „Серебряную иглу“.
Ее творчество можно было также увидеть на гостях президентского приема.
Австралийский диджей DJ Luude стал известным в 2021 году, когда выпустил кавер на хит „Down Under“. Ряд других известных песен начала 2000-х с его легкой руки обрел новое звучание и попал на врехушку чартов, в том числе песни „Big City Life“ и „Oh My“.