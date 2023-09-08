Рецепты
08.09.2023, 14:09

Рулетики из баклажанов с индейкой: аппетитный ужин как в ресторане

 
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ФОТО: Anna Shepulova | Shutterstock

Баклажан – универсальный продукт, из которого можно приготовить огромное количество блюд. Но особой популярностью традиционно пользуются рулетики из баклажанов, пишет „Рамблер“.

Обычно рулетики подают в качестве закуски, но если снабдить их мясом, другими овощами и сыром, это блюдо может превратиться в полноценный ужин.

Подробнее о том, как приготовить рулетики из баклажанов с индейкой, читайте в материале „Рамблера“.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт;

  • Фарш из индейки (курицы) – 400 г;

  • Сладкий перец – 1 шт;

  • Репчатый лук – 1 шт;

  • Шампиньоны – 3-5 шт;

  • Рикотта – 150-180 г;

  • Томатный соус – 500 г;

  • Моцарелла – 100 г;

  • Растительное масло – по вкусу;

  • Сушеный молотый чеснок – 1/2 ч.л;

  • Перец черный молоты – по вкусу;

  • Соль – по вкусу;

Приготовление:

1. Нарежьте баклажаны вдоль на тонкие полоски. Посолите с обеих сторон, оставьте на 10 минут, а затем промокните бумажными полотенцами.

2. Выложите баклажаны на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте баклажаны примерно 10 минут. После этого остудите овощи.

3. Перец, лук и грибы нарежьте мелкими кусочками. Разогрейте сковороду и обжаривайте овощи до тех пор, пока они не станут мягкими, с двумя ложками масла.

4. Добавьте к овощам фарш. Часто помешивая, готовьте начинку еще 5-6 минут. Посолите и поперчите, затем снимите с огня.

5. Смешайте фарш с рикоттой и чесноком.

6. Положите на одну сторону баклажана немного начинки и скрутите рулетик.

7. Проделайте все то же самое с оставшимися ингредиентами.

8. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите в форму томатный соус и рулетики швом вниз. Накройте фольгой.

9. Запекайте рулетики в разогретой до 180 градусов духовке полчаса.

10. Снимите фольгу и посыпьте рулетики моцареллой. Запекайте блюдо еще 10 минут.

Готово! Приятного аппетита!

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