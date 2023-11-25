Как отличить сексуальные домогательства от флирта: объясняет психолог

В последнее время тема сексуальных домогательств стала невероятно популярной. У некоторых представителей сильного пола волей-неволей встает вопрос — как теперь флиртовать с девушкой, чтобы она не посчитала, что до нее домогаются? У барышень вопрос несколько иной — как в принципе отличить харассмент от заигрываний?

На эти вопросы ответила психолог Анна Никольская. „Необходимо научиться различать простое хамство или флирт и действительно настоящее домогательство“, — отметила она.

„В первую очередь, если вам неприятны слова, действия, прикосновения, какие-то оскорбления в ваш адрес, если вы хотите это прекратить, остановить и избавиться от этого, то скорее всего это именно харассмент“, — пояснила специалист.

По словам Алены Никольской, у людей, оказавшихся под таким воздействием, страдает чувство собственного достоинства, им становится стыдно, они чувствуют себя виноватыми и пытаются отгородиться от неприятной ситуации.

В итоге падает самооценка, они впадают в депрессию, уныние, апатию, а некоторые даже начинают задумываться о самоубийстве.

„Считается, что харассмент приравнивается к убийству на рабочем месте, конечно, с точки зрения психологии“, — отметила Никольская.

По словам специалиста, данное явление — это не только физическое притязание на тело женщины (и в 20% случаев на тело мужчины).

„Различается четыре типа: по половому признаку, по личным качествам, троллинг и буллинг в соцсетях и электронных письмах, и, наконец харассмент в интимной сфере. И все они способны психологически убить человека“, — заключила Анна.