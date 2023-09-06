Самая коварная юбка осени: кому не стоит вестись на тренд?

За последние несколько лет юбки полностью реабилитировались в женском гардеробе. До карантина вещь изредка появлялась в трендах, оставаясь базовым элементом — для офиса или свиданий. Многие не скрывали: им просто неудобно в юбках, так что разнообразные брюки стали отличной альтернативой на каждый день. Однако после пандемии всем вновь захотелось наряжаться, в связи с чем юбки опять обрели популярность. И теперь каждый сезон появляется минимум одна модель с подиума, которую выгуливают все инфлюенсеры и селебрити.

Мы уже пережили популярность микро, миди, джинсовых юбок и других экземпляров. К осени этого года модные девушки вновь выделили фаворита — длинную юбку со складками. Несмотря на красоту фасона, стоит иметь в виду, что у этой модели есть один нюанс, из-за которого она может подойти не каждой. Разбираемся, что не так с новым мастхэвом.

Длинная юбка является идеальным вариантом для тех, кто не любит демонстрировать свою фигуру. Она действительно отлично скрывает ноги и выглядит элегантно, благодаря чему вписывается в любой гардероб. Тем не менее существуют коварные фасоны, подчеркивающие недостатки. Именно к таким относится длинная юбка со складками: она не подходит невысоким девушкам и тем, у кого от природы широкие бедра.

Существует миф о том, что широкие бедра можно замаскировать еще более широкими юбками. Спешим вас разуверить: юбки свободного кроя, да еще и со складками, сделают вас визуально ниже и полнее, утяжеляя бедра. Иногда урон можно компенсировать обувью на высоком каблуке, но перспектива ходить в неудобных туфлях понравится не каждой.

Еще одним недостатком является то, что к этой юбке очень сложно подобрать верх, особенно в холодное время года. Многослойные образы — как на фото выше — выглядят громоздко и полнят даже самых стройных. Так что если вы еще не успели приобрести трендовую вещь, советуем для начала просто ее примерить — кто знает, может, вам не понравится, как она сидит.

Вместо макси со складками стоит присмотреться к более универсальным вариантам: прямому крою, А-силуэту и апсайлку. Такие модели сочетаются с чем угодно, но при этом не искажают вашу линию фигуры.