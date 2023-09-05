4 типа людей, которых стоит избегать в общении — они разрушат вас

Вечные критики

Кажется, что друг просто критикует общую знакомую или же высказывает свое мнение относительно вашей последней покупки. Однако если подобное поведение — отличительная черта вашего друга, будьте очень осторожны — вы даже не заметите, как его критика уже в ваш адрес подорвет вашу самооценку. Ему бесполезно доказывать свою значимость или правоту, такой человек пытается поднять свой статус за счет принижения других людей. Исправить это невозможно, а вот исключить из круга знакомых — вполне.



Зависимые люди

Опасный тип людей, который знаком, наверное, каждому. На первый взгляд, такие люди не приносят вреда своему окружению, по крайне мере, пока их увлечение алкоголем или запрещенными веществами не становится серьезной проблемой, но очень скоро они притянут и вас в свою компанию любителей собраться „отметить“ что-нибудь. Человек может даже обижаться, если вы откажете, поэтому так важно уметь говорить твердое „нет“. Не поддавайтесь и если вас настойчиво склоняют разделить вредную привычку из раза в раз, откажитесь от общения с этим человеком.

Ретроград

Излишне консервативные люди также могут стать причиной вашей личностной стагнации. Любые перемены в жизни или новшества приводят такого человека чуть ли не в бешенство — ведь все должно работать так, как он привык. Стоит ли говорить, что такие люди неисправимы? Кстати, такие люди обожают вести долгие беседы, выставляя себя специалистом по всем вопросам, и, не дай бог, вы начнете с ним спорить. Долгое общение с таким персонажем может привести, опять же, к проблемам с самооценкой.



Страдалец

Он же — вечная жертва обстоятельств. Без компании людей, которые бы его утешили, страдалец не чувствует себя хорошо, а потому постоянно находится в поиске слушателя. Не думайте, что когда он выговорится, он начнет слушать о ваших проблемах. Нет. Как только вы заведете разговор о себе, он тут же переведет стрелки на свою ситуацию и вам снова придется выслушивать его „плач“. Эти люди буквально высасывают вашу энергию и вам трудно собраться с мыслями. Просто исключите все контакты с таким человеком, пока не стало слишком поздно и вам не потребовался психолог.