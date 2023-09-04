Зачем страховать купленную одежду и обувь? Банк рассказал, почему жители Эстонии это делают
Если щенок сгрызет вашу обувь, вы случайно сядете на очки или у вас сломается телефон, компенсировать ущерб можно с помощью страховки покупок. Руководитель страхового направления Coop Pank Райво Пийбор привел примеры происходивших с клиентами случаев.
1. Одежда
Я купил горнолыжные штаны и после первых же выходных катания на лыжах заметил в них дыру.
Я купила новые дорогие туфли, потому что они мне очень понравились и были удобными. Каблук сломался во время танцев в ночном клубе, но гарантия на него, к сожалению, не распространялась.
Я впервые пошла в ресторан в новом платье и случайно пролила себе на колени бокал вина. Платье испорчено – к сожалению, в химчистке пятна вывести не смогли.
Муж подарил мне на Рождество эксклюзивную зимнюю куртку, которую вскоре украли из гардероба кинотеатра. Я сообщила в полицию, но у меня нет надежды вернуть куртку.
Анализируя случаи страхования покупок клиентов Coop Pank, Райво Пийбор отметил, что происшествий с одеждой и обувью происходит больше, чем он мог подумать. Жители Эстонии покупают все больше качественной одежды и обуви, срок службы которых, как правило, дольше, чем у предметов быстрой моды, но случиться может всякое. Более дорогую одежду и обувь следует приобретать с помощью банковской карты, на которую распространяется страхование покупок.
2. Очки
Я случайно сломал новые дорогие солнцезащитные очки.
Я упал на лестнице и очки повредились: обе линзы в царапинах, а оправа погнута.
Очки стоят дорого, но в то же время они хрупкие и легко ломаются. Их следует бережно хранить и носить в специальном чехле. Если очки были куплены с помощью банковской карты со страхованием покупок, в случае неприятностей страховка покроет ущерб.
3. Ущербы, вызванные домашними животными
Собака погрызла мои новые ботинки.
Кот порвал когтями палатку.
Ущерб, причиненный домашними животными, можно компенсировать в рамках страхования домашних животных, либо страхования покупок с низкой ставкой собственной ответственностью. Например, клиент купил с помощью банковской карты Coop Pank обувь стоимостью 130 евро, но ее сжевал домашний питомец. Страхование покупок возместило 100 евро, а покупателю пришлось оплатить только собственную ответственность в размере 30 евро.
4. Смарт-устройства
Новый iPhone Pro Max упал на пол, экран разбился.
Стоявшая на столе ваза с цветами упала на ноутбук, который оказался поврежден водой.
Бутылка с напитком упала на экран компьютера и разбила его.
Во время прыжка с парашютом камера отлетела от шлема и разбилась о землю.
Ребенок уронил планшет на пол.
Забытый в машине телефон украли.
По словам Райво Пийбора, большинство происшествий в рамках страхования покупок происходит со смарт-устройствами, поскольку они используются ежедневно, их легко уронить, а так как стоить они могу довольно дорого, причиненный ущерб также оказывается велик. В подобном случае очень выручает страхование покупок, ведь при замене устройства покупателю придется уплатить только собственную ответственность в размере 30 евро, а остальную часть стоимости покроет страховка.
5. Бытовая техника
Недавно я купил новый блендер и тостер. Я забыл в блендере металлическую ложку, которая испортила кувшин и лезвия.
Молния вызвала неисправность в электросистеме дома, в результате чего воздушный тепловой насос, подключенное к стене зарядное устройство компьютера и новый блендер перестали работать.
Малыш стащил со стены телевизор, и он разбился.
По словам Пийбора, подобные происшествия с бытовой техникой – довольно распространенное явление. Если оформлено страхование жилья, возместить расходы можно и таким образом, но если собственная ответственность по страхованию жилья в основном составляет около 200–300 евро, то в случае страхования покупок она может быть до десяти раз меньше. Однако следует иметь в виду, что страхование покупок распространяется на приобретенные с помощью карты товары длительного пользования, цена которых составляет от 100 до 2500 евро, а само страхование действует в течение шести месяцев после совершения покупки.