Зачем страховать купленную одежду и обувь? Банк рассказал, почему жители Эстонии это делают

1. Одежда

Я купил горнолыжные штаны и после первых же выходных катания на лыжах заметил в них дыру.

Я купила новые дорогие туфли, потому что они мне очень понравились и были удобными. Каблук сломался во время танцев в ночном клубе, но гарантия на него, к сожалению, не распространялась.

Я впервые пошла в ресторан в новом платье и случайно пролила себе на колени бокал вина. Платье испорчено – к сожалению, в химчистке пятна вывести не смогли.

Муж подарил мне на Рождество эксклюзивную зимнюю куртку, которую вскоре украли из гардероба кинотеатра. Я сообщила в полицию, но у меня нет надежды вернуть куртку.

Анализируя случаи страхования покупок клиентов Coop Pank, Райво Пийбор отметил, что происшествий с одеждой и обувью происходит больше, чем он мог подумать. Жители Эстонии покупают все больше качественной одежды и обуви, срок службы которых, как правило, дольше, чем у предметов быстрой моды, но случиться может всякое. Более дорогую одежду и обувь следует приобретать с помощью банковской карты, на которую распространяется страхование покупок.

2. Очки

Я случайно сломал новые дорогие солнцезащитные очки.

Я упал на лестнице и очки повредились: обе линзы в царапинах, а оправа погнута.

Очки стоят дорого, но в то же время они хрупкие и легко ломаются. Их следует бережно хранить и носить в специальном чехле. Если очки были куплены с помощью банковской карты со страхованием покупок, в случае неприятностей страховка покроет ущерб.

3. Ущербы, вызванные домашними животными

Собака погрызла мои новые ботинки.

Кот порвал когтями палатку.

Ущерб, причиненный домашними животными, можно компенсировать в рамках страхования домашних животных, либо страхования покупок с низкой ставкой собственной ответственностью. Например, клиент купил с помощью банковской карты Coop Pank обувь стоимостью 130 евро, но ее сжевал домашний питомец. Страхование покупок возместило 100 евро, а покупателю пришлось оплатить только собственную ответственность в размере 30 евро.

4. Смарт-устройства