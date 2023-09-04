ФОТО | Дефиле, шампанское и красная дорожка: в Старом городе прошел показ финско-французского люксового бренда

MAISONELISE вышел на мировую арену в 2021 году с уникальным сочетанием финского минимализма и французской изысканности, впитав культурное наследие обеих стран.

Скандинавская функциональность и чистые линии в органичном сочетании с шармом традиционной французской моды – вот так описывает себя бренд. Он использует эко-материалы и сотрудничает с ремесленниками, которые разделяют свою приверженность к экологически сознательному производству.

MAISONELISE работал с командой „Мисс Финляндия“, участвовал в Неделе Парижской моды и продолжает сотрудничать с известными организациями фэшн-индустрии в Финляндии и во всем мире.

Создатель бренда – финский дизайнер с французкими корнями Элиза Палоранта, которая также является автором книг о моде и имидж-коучем. Палоранта приняла личное участие в мероприятии, готовя моделей к показу и общаясь с гостями.