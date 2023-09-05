Нужно знать после 40: стилист перечислила модные трюки, которые скинут 10 лет
Возраст не должен определять ваш стиль – мини можно носить и в 15, и в 60, и выглядеть великолепно. Но если вам кажется, что что-то все-таки нужно изменить, стилист и дизайнер Аника Керимова назвала четыре аспекта, на которые стоит обратить внимание, пишет „Леди“.
Сдержанность и элегантность важнее трендов
Честность и трезвый взгляд в отношении себя – это главное в процессе формирования персонального стиля.
Мода сегодня повсюду, каждый день появляются новые тренды и молодые люди со свойственным им максимализмом торопятся их освоить. 20-летним такое потребительское и неосознанное отношение к моде вполне простительно, но после сорока это не прибавляет интеллекта и элегантности, да и многие тренды могут и визуально прибавить возраста.
Кажется, что трендовые вещи привносят молодежный вайб, но на самом деле довольно часто они создают парадоксальный контраст. Это не ваш путь, если вы по каким-то причинам стремитесь выглядеть моложе. Все самое „хайповое“ стоит примерять на себя с особой осторожностью, стараясь отдавать предпочтение нестареющей классике и „тихой роскоши“.
Носите меньше черного
Одежда черного цвета действительно универсальна и незаменима в гардеробе большинства из нас. Она придает элегантности и стройности фигуре, уместна для любого случая.
Однако важно отметить, что этот цвет может визуально добавлять несколько лет и подчеркивать недостатки кожи, морщины, поскольку черный поглощает свет, а не отражает его, и в результате на нижнюю треть лица падает некомплементарное затемнение.
Добавляйте яркие краски и пастельные оттенки в гардероб. Также можно использовать яркие аксессуары, сумки, шарфы, пояса или ювелирные изделия, чтобы добавить свежие акценты к полностью черному образу.
Кстати, яркие цвета также могут влиять на ваше настроение и вызывать положительные эмоции. Конечно, не стоит полностью исключать черный цвет из своего гардероба, но стоит использовать его умеренно.
Естественный макияж
Использование тонны косметики, контуринга, темных румян и других слишком ярких и очевидных методов преображения может сыграть злую шутку, визуально добавив вам несколько лет. Плотные текстуры тональных средств и избыток слоев косметики могут подчеркивать недостатки кожи и создавать эффект маски.
Вместо этого рекомендуется использовать более натуральный макияж в нежных оттенках. Использование легких и светлых текстур, таких как легкое покрытие тонального средства, нежные румяна и естественные оттенки помады, помогут создать более свежий и молодежный образ.
Осторожнее с украшениями
Важно учесть, что массивные и объемные украшения – крупные ожерелья или многослойные браслеты – могут придавать образу элегантность и статус. Однако они также могут ассоциироваться с более зрелым возрастом. Если вы стремитесь выглядеть моложе, рекомендуется выбирать более тонкие и изящные украшения – тонкие цепочки с нежными подвесками, минималистичные серьги или тонкие кольца. Они добавят легкости и элегантности вашему образу, не перегрузив его.
Важно помнить, что количество украшений тоже имеет значение. Если вы предпочитаете носить несколько украшений одновременно, выбирайте более тонкие варианты, чтобы создать умеренный и гармоничный образ.