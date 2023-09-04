„Не отказываю себе ни в любимой еде, ни в интиме“: как девушка, у которой вместо толстой кишки пакет на талии, живет полной жизнью

Повторюсь: я — не любительница сидеть дома и ограничивать активность из-за неудобств. Поэтому в то время я продолжала работать, судорожно готовиться к защите диплома и путешествовать. Летом 2016-го я поехала в Беларусь. Увы, размеренный отдых в деревне с обилием вкусной домашней еды совершенно не пошел на пользу моему организму. Только представьте: я стала бегать в туалет „по-большому“ до 25 раз в день! И все это сопровождалось просто нереальными, адскими болями…

После лечения я вернулась к привычной жизни и позабыла обо всех проблемах. Но прошло всего несколько месяцев, и страшные симптомы снова начали возвращаться. Предписания гастроэнтерологов хоть и улучшали мое состояние, но не до конца: честно говоря, со временем я уже смирилась с болями в животе и частыми позывами в туалет.

На протяжении длительного времени у меня очень сильно болел живот, и диарея с кровью из какой-то жуткой фантазии превратилась в реальность. А вскоре случилась и моя первая госпитализация. Мне делали переливание крови, капельницы, давали ударные дозы гормонов. Что удивительно, я совершенно не переживала по этому поводу. У меня не было слез и истерик, ведь я думала, что это просто обычное несварение. С кем не бывает.

Пропускать лекции не входило в мои планы, поэтому выбор пал на вакансию ночного администратора в отеле. Поначалу я блестяще со всем справлялась и совершенно не переживала из-за того, что в рабочие дни сплю всего по 2-3 часа. Однако со временем недосып стал сказываться на моем состоянии. У меня развился самый настоящий невроз: я постоянно переживала, что не справлюсь со своей работой, боялась не угодить начальнице. Здоровье отошло на самый последний план, за ним следить я перестала полностью. Результаты не заставили себя долго ждать — у меня появились первые симптомы неспецифического язвенного колита (НЯК).

С раннего детства я была очень активной и на месте не сидела: обожала путешествовать, заниматься спортом — да хоть просто сутками гулять по родному Петербургу. Поэтому в 2015-м, когда училась на предпоследнем курсе института, я решила устроиться на полноценную работу.

Как понимаете, я с большим трудом пережила эту поездку. Однако по возвращении домой мне не полегчало. Из-за того, что примерно каждые полчаса мне требовалось посетить уборную, у меня развился панический страх выходить на улицу.

Долгие мучения

С тех пор началась моя эпопея с лечением. Я обследовалась у самых разных врачей, постоянно пила горы таблеток и пыталась понять, какие продукты хуже всего действуют на мое пищеварение. Иногда мне становилось легче, но в скором времени я снова попадала на больничную койку.

Летом 2018-го я в очередной раз прошла курс лечения. Да, все проблемы не ушли, но мне значительно полегчало. Я была так рада, что спустя пару дней решила наконец встретиться с друзьями. Тогда в Петербурге проходили массовые празднования по случаю финала Чемпионата мира по футболу. Стояла чудесная солнечная погода, все люди вокруг ликовали и ждали игры.



Помню, в тот день я была в тоненьком светлом платье. Мы ехали с другом в метро, как вдруг я почувствовала, что у меня снова схватило живот — причем сильнее, чем это случалось ранее. По эскалатору я поднималась в полуобморочном состоянии, мечтая поскорее найти туалет. Я пулей забежала в кафе поблизости, проигнорировав большую очередь — в тот момент у меня уже кровь текла по ногам, было не до объяснений!



Поняв, во что превратилось мое платье, я просто села на пол и начала реветь. Я была в таком отчаянии, что мне было все равно на людей вокруг. Надо мной сжалилась уборщица — она дала мне целый рулон бумажных полотенец. Я разделась и, кое-как обмотавшись ими, начала стирать платье, а затем пытаться высушить его с помощью сушилки для рук.

К сожалению, я могу „похвастать“ огромным количеством историй, о которых хотелось бы навсегда забыть. Но точкой невозврата для меня стало путешествие по Европе.