Готовим, как Юлия Высоцкая! Вот улучшенные рецепты пасты с водкой и других вирусных блюд телеведущей

Пенне алла водка

1. Растопите сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, чеснок и хлопья красного перца, слегка посолите. Готовьте, часто помешивая, около 15 минут, пока лук не станет очень мягким и не подрумянится. При необходимости уменьшите огонь.

2. Добавьте томатную пасту и готовьте, помешивая, пока томатная паста не станет ароматной и густой, около 3 минут. Затем вмешайте томаты в собственном соку. Доведите до кипения, после чего варите, часто помешивая и грубо раздавливая плоды ложкой, пока соус слегка не загустеет, около 10 минут.

3. Добавьте сливки и перемешайте. Перелейте соус в блендер и смешайте до получения однородной массы. Верните смешанный соус в кастрюлю и слегка посолите.

4. В средней кастрюле с подсоленной кипящей водой отварите пасту почти до состояния аль денте — на 3 минуты меньше, чем указано на упаковке.

5. Добавьте в томатный соус водку и доведите до слабого кипения на среднем огне. Поместите в него пасту, добавив немного воды, в которой она варилась (около 120 мл). Увеличьте огонь до сильного и готовьте, постоянно помешивая, около 3 минут, пока соус не обволокнет макароны и они не достигнут стадии аль денте. Если соус слишком загустеет до того, как паста будет готова, добавьте больше воды.

6. Снимите с огня и добавьте сыр, пока он полностью не превратится в однородный сливочный соус. Попробуйте на соль и приправьте еще, если необходимо. Если водка совсем не чувствуется, добавьте еще несколько капель и перемешайте перед подачей на стол. Выложите пасту на сервировочные тарелки и дополнительно посыпьте тертым сыром.