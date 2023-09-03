Как приготовить вкусное малиновое варенье в домашних условиях

„Сахар берется в таком же количестве, как и в первом случае (600 г сахара на каждые 400 г малины. — прим. „Газеты.Ru“). Рецепт варки состоит в следующем. Отобрав нужное количество самой лучшей спелой малины, раскладывают ее просторнее на блюде, вспрыскивают вином и посыпают всем количеством сахара, и так оставляют на холоду в продолжение 6 часов, пока весь сахар не впитается в ягоды и последние не дадут из себя сока. По прошествии этого времени на противень кладут горячие уголья и ставят на них таз с ягодами, и дают раз вскипеть, потом оставляют на стол и дальше поступают, как указано выше. Варенье без воды можно варить и не на угольях, а на плите, но нужно следить за тем, чтобы плита была очень горячая“, — объясняет она.