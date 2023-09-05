Тыквенный суп-пюре: вкусный осенний рецепт

Сначала выложите все ингредиенты.

Промойте морковь, снимите с нее кожицу, а затем натрите на большой или средней терке. Лук и чеснок следует очистить от шелухи. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте там очищенные овощи. Не забывайте их периодически помешивать.

Очистите тыкву от кожуры и семечек, вымойте и нарежьте кубиками.

Добавьте к обжаренным овощам тыкву и сливочное масло, а затем обжаривайте все ингредиенты вместе на среднем огне в течение 5 минут.

Влейте горячую воду. Она должна совсем немного прикрывать овощи. Соль и перец нужно добавлять по вкусу. Варите около 15 минут на слабом огне — до готовности овощей.

Доведите суп до состояния пюре с помощью блендера.

Влейте в готовую массу сливки, перемешайте их. Доведите суп до кипения, а потом отключите.