Тыквенный суп-пюре: вкусный осенний рецепт(1)
Осенью наступает сезон тыквы, а значит — пришло идеальное время приготовить блюдо на основе этого овоща. Для начала сентября отлично подойдет вкусный, сытный и низкокалорийный суп-пюре из тыквы, пишет „Рамблер“.
Вкус супа отличается насыщенностью и нежностью. А отличным дополнением для блюда станут гренки или сухарики.
Подробнее об ингредиентах и приготовлении осеннего тыквенного супа-пюре — в материале „Рамблера“.
Ингредиенты
тыква — 500 гр;
сливки — 300 мл;
морковь — 1 шт;
лук — 1 шт;
чеснок — 3 зубчика;
растительное масло — 20 мл;
сливочное масло — 50 гр;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Сначала выложите все ингредиенты.
Промойте морковь, снимите с нее кожицу, а затем натрите на большой или средней терке. Лук и чеснок следует очистить от шелухи. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте там очищенные овощи. Не забывайте их периодически помешивать.
Очистите тыкву от кожуры и семечек, вымойте и нарежьте кубиками.
Добавьте к обжаренным овощам тыкву и сливочное масло, а затем обжаривайте все ингредиенты вместе на среднем огне в течение 5 минут.
Влейте горячую воду. Она должна совсем немного прикрывать овощи. Соль и перец нужно добавлять по вкусу. Варите около 15 минут на слабом огне — до готовности овощей.
Доведите суп до состояния пюре с помощью блендера.
Влейте в готовую массу сливки, перемешайте их. Доведите суп до кипения, а потом отключите.
Блюдо подавайте горячим. Разлейте суп по красивым порционным тарелочкам, украсьте его гренками или сухариками, мелко нарезанной зеленью и семечками. Они помогут усилить вкус, сделать его более насыщенным.
Приятного аппетита!