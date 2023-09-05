Рецепты
05.09.2023, 13:00

Тыквенный суп-пюре: вкусный осенний рецепт

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573992116
ФОТО: beats1 | Shutterstock

Осенью наступает сезон тыквы, а значит — пришло идеальное время приготовить блюдо на основе этого овоща. Для начала сентября отлично подойдет вкусный, сытный и низкокалорийный суп-пюре из тыквы, пишет „Рамблер“.

Вкус супа отличается насыщенностью и нежностью. А отличным дополнением для блюда станут гренки или сухарики.

Подробнее об ингредиентах и приготовлении осеннего тыквенного супа-пюре — в материале „Рамблера“.

Ингредиенты

  • тыква — 500 гр;

  • сливки — 300 мл;

  • морковь — 1 шт;

  • лук — 1 шт;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • растительное масло — 20 мл;

  • сливочное масло — 50 гр;

  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Сначала выложите все ингредиенты.

  2. Промойте морковь, снимите с нее кожицу, а затем натрите на большой или средней терке. Лук и чеснок следует очистить от шелухи. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте там очищенные овощи. Не забывайте их периодически помешивать.

  3. Очистите тыкву от кожуры и семечек, вымойте и нарежьте кубиками.

  4. Добавьте к обжаренным овощам тыкву и сливочное масло, а затем обжаривайте все ингредиенты вместе на среднем огне в течение 5 минут.

  5. Влейте горячую воду. Она должна совсем немного прикрывать овощи. Соль и перец нужно добавлять по вкусу. Варите около 15 минут на слабом огне — до готовности овощей.

  6. Доведите суп до состояния пюре с помощью блендера.

  7. Влейте в готовую массу сливки, перемешайте их. Доведите суп до кипения, а потом отключите.

  8. Блюдо подавайте горячим. Разлейте суп по красивым порционным тарелочкам, украсьте его гренками или сухариками, мелко нарезанной зеленью и семечками. Они помогут усилить вкус, сделать его более насыщенным.

Приятного аппетита!

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