Как полюбить работу, которая не по душе? Рассказывает психолог

Почему важно любить свою работу?

Если ежедневный труд не приносит радости, это печально сказывается на нашей жизни. На работе мы проводим большую часть времени, а если она приносит лишь неудовольствие и раздражение, то это сильно портит общий эмоциональный фон.

Другие повседневные дела и хобби перестают приносить удовольствие, потому что все мысли — только о ненавистной работе.

Такая неудовлетворённость жизнью приводит и к ухудшению отношений с друзьями и близкими — сил на общение просто не остаётся, а если оно и случается, то с неприятными последствиями.

Как понять, что работа — поперёк горла

Утром на работу идти просто не хочется, любая мысль об этом заранее опускает руки, приходится себя будто уговаривать на ещё один унылый день.

На работе сидеть не интересно, день длится целую вечность, и не происходит ничего, что могло бы стать хоть каким-то стимулом для мозга.

Работа не приносит удовлетворения и ощущения, что вы сделали что-то полезное или нужное. Приходит мысль, что день прошёл впустую.

Как полюбить ненавистную работу

Можно попробовать найти что-то интересное в работе. Какие-то полезные мелочи, которые могут приносить радость, — попробуйте разобраться в функционале поглубже, вдруг найдёте настоящий Грааль.

Попробуйте ставить небольшие цели и поощрять себя за это, чтобы вызывать хоть какие-то приятные ощущения.

Обязательно хвалить себя за их достижение и делать себе подарочки, чтобы укреплять мотивацию.

Поищите поддержку вокруг себя — общайтесь с коллегами, обсуждайте рабочие дела. Хорошая обстановка в коллективе станет приятным бонусом от работы.

Что делать, если не нравится работа?

Даже на самой ненавистной работе есть приятные мелочи, их просто нужно найти — интересные коллеги, красивый офис, вкусный кофе и так далее. Концентрируйтесь на них.

Если работа совсем пропащая, то можно найти что-то интересное вне её. Придумайте себе хобби, запишитесь в зал, встречайтесь с друзьями.