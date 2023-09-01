Смотрим в оба! Как сделать, чтобы дорога в школу была безопасной, а ребенок защищен

Всем родителям рекомендуется обсудить принципы безопасности дорожного движения со своими детьми до начала нового учебного года, поскольку, согласно статистике, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов происходит осенью. Эти несчастные случаи чаще происходят по четвергам и пятницам, а что касается времени суток — сразу после окончания занятий в начальной школе с 12:00 до 14:00, а также в вечернее время, когда заканчиваются внеклассные занятия — с 18:00 до 20:00.

Родители должны помнить, что ребенок до семи лет не должен находиться на улице один или без присутствия лица старше 13 лет. Детям до 16 лет запрещается находиться в общественных местах без присутствия взрослых с 22:00 до 06:00

Именно родители несут ответственность за то, чтобы ребенок безопасно добирался до школы, домой и на внеклассные занятия и не попадал в дорожно-транспортные происшествия.

Маршрут

Обсудите и пройдитесь вместе по дороге в школу: где находятся остановки общественного транспорта, по каким улицам следует идти, где и как можно перейти проезжую часть. Этому разговору следует также уделить внимание, если ребенок недавно пошел в новую школу или семья сменила место жительства — убедитесь, что ребенок ориентируется на новом маршруте. Если ребенок ходит в школу пешком, проделайте с ним этот маршрут в первые школьные дни в обе стороны. Если вы едете в школу на общественном транспорте, пройдите маршрут до остановки общественного транспорта.

Даже если дорога известна, лучше убедиться в отсутствии новых препятствий, таких как новая стройка или так называемая „слепая зона“ — место, из которого улица плохо просматривается. Также оцените интенсивность движения велосипедистов и самокатчиков на данном участке дороги.

Как правильно перейти улицу