Стилист Александр Рогов назвал главный тренд осени для женщин

Осенью эксперт советует делать ставку на яркий красный цвет. Он предлагает носить кожаные тренчи, платья, юбки, блузы, жакеты и топы в данном оттенке.

„Уже завтра наступит осень! Знаете ли вы, что главный цвет осени 2023 — красный?“ — добавил стилист.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками. Он также отметил, что этот тренд пользуется популярностью у многих знаменитостей.

Так, например, актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен носят черные шлепки с белыми носками, джинсами-скинни и шерстяным пальто, а супермодель Джиджи Хадид сочетает черные кожаные шлепки с высокими гетрами молочного цвета и теплым вязаным костюмом, состоящем из толстовки и удлиненных шорт.