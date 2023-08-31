Школьная медсестра: для адаптации к школьной жизни, ребенку нужно дать время и запастись терпением
Новый учебный год уже стучится в двери, и это то время, когда младшие и старшие школьники возвращаются в школу с летних каникул, открытые к новым знаниям и приключениям. Наиболее заметные перемены происходят в жизни детей первого класса, и им требуется больше поддержки и внимания со стороны родителей. Школьная медсестра Таллиннской гимназии Ярвеотса Лаура Сомелар делится советами о том, как сделать процесс адаптации в школе для ребенка плавным и поддерживающим.
Профессия школьной медсестры произвела впечатление на Лауру Сомелар уже тогда, когда она сама была школьницей. Для нее кабинет школьной медсестры был местом, где она могла делиться своими переживаниями, найти облегчение в случае боли и, при необходимости, также тишину и покой, чтобы немного отдохнуть от суеты школьной жизни. Теперь, проработав уже год школьной медсестрой, она предлагает такую же поддержку своим ученикам и убеждена, что кабинет школьной медсестры должен быть безопасным местом, куда ребенок может войти в любое время.
Прежде чем стать школьной медсестрой, Лаура Сомелар работала в различных учреждениях здравоохранения – в том числе в ортопедическом отделении Северо-Эстонской региональной больницы и помощником в операционной Частной больницы Котка. Во время учебы она прошла практику в качестве школьной медсестры, и именно оттуда началось ее увлечение школьным здравоохранением. „В моей нынешней работе самым положительным моментом является ежедневное общение с детьми и вклад в их здоровье и развитие. К концу учебного года многие проблемы разрешились, а здоровые привычки у многих детей улучшились“, —довольна своей работой Лаура Сомелар. Тот факт, что она работает школьной медсестрой в своей бывшей школе, вызывает у нее особую улыбку, когда она рассказывает о своих обязанностях.
Для привыкания к новому ритму жизни дома необходима поддержка, общение и внимание
Когда ребенок отправляется в первый класс, то это чем-то напоминает начало новой жизни – новые люди, занятия, расписание. По словам школьной медсестры, которая оказывает помощь младшим школьникам, такая перемена будничной рутины поначалу может оказаться для ребенка большой проблемой. „Ребенок познает новый мир посредством общения, занятий спортом и хобби, что, в свою очередь, приводит к тому, что он проводит больше времени вдали от семьи, чем раньше. Конечно, пребывание с друзьями и сверстниками важно, но основное чувство уверенности и защищенности все равно должно исходить из дома“, — отмечает Лаура Сомелар.
Каждый ребенок адаптируется к новой ситуации с разной скоростью, но очевидно, что при переходе в новую среду ему необходимо больше понимания и возможности, чтобы его выслушали. „Важно общаться с ребенком, чтобы замечать его интересы и сильные стороны, но также страхи и опасения“, — говорит школьная медсестра, добавляя, что детям нужно уделять время и общаться с ними терпеливо, в удобном для них темпе. Она подчеркивает, что в первые школьные годы очень важно взаимодействие между ребенком, родителями и школьным коллективом.
Достаточный сон и здоровый завтрак закладывают основу успешного дня
Чтобы ребенок плавно адаптировался к насыщенной школьной жизни и новому распорядку, важно обеспечить достаточный ночной сон, а также регулярное и разнообразное питание. „Школьнику первой учебной ступени необходим правильный режим сна, чтобы „переварить“ то, что он узнал, и снова быть бодрым и внимательным к новому учебному дню. Идеальный ночной сон для учеников начальной школы должен длиться 9-10 часов“, — подчеркивает Сомелар, и предлагает как минимум за час до сна сделать временем без каких-либо экранов или мониторов. „Чтобы выспаться ночью, важно установить определенное время отхода ко сну. Если соблюдать его, то ребенок будет отдохнувшим и способным лучше учиться в школе, а также более успешным на тренировках и в кружках по интересам“.
Хорошее начало дня задает правильное настроение и ощущение благополучия на весь день, а потому утренний распорядок не менее важен, чем правильный режим сна. „Рекомендуется вставать утром достаточно рано, чтобы успеть поесть вместе с семьей и проверить школьный портфель. Это помогает ребенку спокойно начать день и пойти в школу свежим и бодрым“, — советует школьная медсестра.
„Завтрак должен быть легким, легкоусвояемым и с низким содержанием жира. Основная энергия должна поступать из цельнозерновых продуктов, ягод и фруктов“, — советует школьная медсестра и предлагает активнее обсуждать с детьми, какие продукты им нравятся. „В наши дни есть много интересных рецептов и, например, кашу можно приготовить накануне вечером. Но если каша ребенку не нравится, то не стоит ее навязывать“, - подчеркивает она. Готовые к употреблению продукты – такие как сырки и хлопья – могут содержать скрытый сахар и переработанные жиры, поэтому школьная медсестра рекомендует избегать их. „Иногда мы слышим, что школьная еда невкусная или не вызывает аппетита. В этом случае ребенка следует поощрять пробовать разную еду. В целом школьное питание вкусное и разнообразное. Однако,Но если ребенок отказывается от школьного питания, то можно подумать о том, чтобы давать ему с собой здоровый перекус, чтобы ребенок – тогда школьник не пропускалбудет пропускать прием пищи. ОднакоВ итоге это во много раз лучше, чем выпечка или конфеты, купленные на перемене“, - говорит школьная медсестра.
Изменение привычек может оказаться непростым вызовом, но все же реальным. Школьная медсестра считает, что рано заложенные привычки – такие как фиксированное время отхода ко сну или совместные трапезы – являются хорошей основой для формирования и соблюдения режима дня ребенка.
Больше движения, меньше смарт-устройств
Активные и в хорошей физической форме дети более жизнерадостны и лучше подготовлены к новым испытаниям. Важно, чтобы дети продолжали сохранять физическую активность и после возвращения со школьных каникул. „Недостаток физических упражнений и неправильное питание могут вызвать усталость, плохое самочувствие и эти факторы могут способствовать заболеваниям. Я рекомендую детям всегда как можно больше гулять и избегать чрезмерного использования транспортных средств. В то же время следует также обращать внимание на тех детей, кто много тренируется“, — говорит Сомелар.
Учеба, друзья и тренировки – все это может привести к усталости ребенка, и такое состояние необходимо замечать. На этом этапе ребенку можно предложить рассказать о том, как он себя чувствует, насколько ему хватает сил, и при необходимости можно его оставить дома. Например, вялотекущая простуда может нанести больший вред, чем несколько дней лечения дома“, - отмечает Лаура Сомелар.
Кроме того, школьная медсестра обращает особое внимание родителей на то время, которое проводят их дети за смарт-устройствами, и рекомендует согласовать лимиты в начале учебного года. „Рекомендуется ограничить использование разных экранов до 120 минут в день, но меньше всегда лучше. Вместо использования смарт-устройств школьник должен проводить как можно больше свободного времени в компании семьи и друзей, играть на свежем воздухе, а также заводить новые знакомства на тренировках и в кружках по интересам. Чтение книг, прогулки на свежем воздухе и общение с друзьями помогают поддерживать интерес к окружающему и сохранять активный контакт с реальной жизнью. Слишком много компьютерных игр может утомлять детей и делать их беспокойными“, - подчеркивает Сомелар, которая рада тому, что в прошлом году многие первоклассники сообщили об их ограничении времени перед экранами и о том, что их родители следят за тем, какой контент они просматривают. „Поскольку Интернет полон разных неожиданностей, то родительский надзор очень важен“. Дети учатся в первую очередь у своих родителей и окружающих их ежедневно людей. Поэтому родителю важно подавать хороший пример, и взрослые должны выбирать совместную деятельность с детьми, а не сидение за телефонами или другими гаджетами.
Школьная медсестра готова помочь в любой ситуации
Хотя Лаура Сомелар проработала школьной медсестрой только один учебный год, в этом году у нее много задач. Уже в первом классе школьная медсестра проводит медицинские осмотры, которые помогают ей познакомиться с самыми маленькими учениками школы. Лаура высоко ценит сотрудничество с родителями, так как все медосмотры, прививки и другие процедуры согласовываются с родителями. „Школьной медсестре важно знать, есть ли у ребенка хроническое заболевание, аллергия или какой-либо риск для здоровья. Это позволяет нам вовремя отреагировать и обеспечить благополучие и безопасность ребенка в школе“, — подтверждает Сомелар и рекомендует родителям сохранить в телефоне контактный номер школьной медсестры. При необходимости также могут быть организованы встречи с учителями и школьной медсестрой или школьным психологом, чтобы создать прочные доверительные отношения между ребенком и школьной средой.
Она вспоминает свое время, проведенное в школе, а также посещение школьной медсестры как хороший и безопасный опыт, а также ожидает, что и ее ученики будут обращаться к ней, даже если что-то явно не болит. Лаура Сомелар вместе с другими школьными медсестрами ЦУ Tallinna Koolitervishoid считает, что кабинет школьной медсестры должен быть местом, где можно говорить не только о своих проблемах, но и о своих радостях. „Кабинет медсестры открыт для детей, чтобы они могли пообщаться, послушать или просто побыть наедине. Если ребенок чувствует, что вокруг слишком шумно или неспокойно, то он всегда может обратиться к школьной медсестре или школьному психологу, чтобы они организовали для него небольшую паузу в тихой обстановке. Да, начало школьного пути иногда может вызвать беспокойство, но в этом случае я призываю детей не скрывать свои переживания, чтобы нам вместе найти решение проблемы“, — ободряет школьная медсестра.