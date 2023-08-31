Школьная медсестра: для адаптации к школьной жизни, ребенку нужно дать время и запастись терпением

Когда ребенок отправляется в первый класс, то это чем-то напоминает начало новой жизни – новые люди, занятия, расписание. По словам школьной медсестры, которая оказывает помощь младшим школьникам, такая перемена будничной рутины поначалу может оказаться для ребенка большой проблемой. „Ребенок познает новый мир посредством общения, занятий спортом и хобби, что, в свою очередь, приводит к тому, что он проводит больше времени вдали от семьи, чем раньше. Конечно, пребывание с друзьями и сверстниками важно, но основное чувство уверенности и защищенности все равно должно исходить из дома“, — отмечает Лаура Сомелар.

Прежде чем стать школьной медсестрой, Лаура Сомелар работала в различных учреждениях здравоохранения – в том числе в ортопедическом отделении Северо-Эстонской региональной больницы и помощником в операционной Частной больницы Котка. Во время учебы она прошла практику в качестве школьной медсестры, и именно оттуда началось ее увлечение школьным здравоохранением. „В моей нынешней работе самым положительным моментом является ежедневное общение с детьми и вклад в их здоровье и развитие. К концу учебного года многие проблемы разрешились, а здоровые привычки у многих детей улучшились“, —довольна своей работой Лаура Сомелар. Тот факт, что она работает школьной медсестрой в своей бывшей школе, вызывает у нее особую улыбку, когда она рассказывает о своих обязанностях.

Профессия школьной медсестры произвела впечатление на Лауру Сомелар уже тогда, когда она сама была школьницей. Для нее кабинет школьной медсестры был местом, где она могла делиться своими переживаниями, найти облегчение в случае боли и, при необходимости, также тишину и покой, чтобы немного отдохнуть от суеты школьной жизни. Теперь, проработав уже год школьной медсестрой, она предлагает такую же поддержку своим ученикам и убеждена, что кабинет школьной медсестры должен быть безопасным местом, куда ребенок может войти в любое время.

Каждый ребенок адаптируется к новой ситуации с разной скоростью, но очевидно, что при переходе в новую среду ему необходимо больше понимания и возможности, чтобы его выслушали. „Важно общаться с ребенком, чтобы замечать его интересы и сильные стороны, но также страхи и опасения“, — говорит школьная медсестра, добавляя, что детям нужно уделять время и общаться с ними терпеливо, в удобном для них темпе. Она подчеркивает, что в первые школьные годы очень важно взаимодействие между ребенком, родителями и школьным коллективом.

Достаточный сон и здоровый завтрак закладывают основу успешного дня

Чтобы ребенок плавно адаптировался к насыщенной школьной жизни и новому распорядку, важно обеспечить достаточный ночной сон, а также регулярное и разнообразное питание. „Школьнику первой учебной ступени необходим правильный режим сна, чтобы „переварить“ то, что он узнал, и снова быть бодрым и внимательным к новому учебному дню. Идеальный ночной сон для учеников начальной школы должен длиться 9-10 часов“, — подчеркивает Сомелар, и предлагает как минимум за час до сна сделать временем без каких-либо экранов или мониторов. „Чтобы выспаться ночью, важно установить определенное время отхода ко сну. Если соблюдать его, то ребенок будет отдохнувшим и способным лучше учиться в школе, а также более успешным на тренировках и в кружках по интересам“.

Хорошее начало дня задает правильное настроение и ощущение благополучия на весь день, а потому утренний распорядок не менее важен, чем правильный режим сна. „Рекомендуется вставать утром достаточно рано, чтобы успеть поесть вместе с семьей и проверить школьный портфель. Это помогает ребенку спокойно начать день и пойти в школу свежим и бодрым“, — советует школьная медсестра.