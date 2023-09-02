Королевские страсти. Как сестра Елизаветы II не простила ее за разбитую любовь

Маргарет считали испорченным ребенком: родители якобы позволяли своей младшей дочери больше, чем ее сестре, Елизавете II. Правда, большинство полагает, что в ее судьбе немалую роль сыграла сама королева.

Она родилась на четыре года позже будущей королевы. С детства девочки были неразлучны, однако их связь оборвалась со смертью отца, короля Георга VI. Все внимание современников заняла фигура Елизаветы II, ставшей монахиней в 26 лет.

Оставшись под покровительством сестры-королевы, Маргарет сполна осознала, что такое одиночество. Поддержку она находила лишь в полковнике ВВС Питере Таунсенде, который был старше девушки на 16 лет. Когда они познакомились, принцессе было лишь 14. О браке речи и быть не могло, однако год за годом их связь лишь крепла, несмотря на многочисленные преграды.

В угоду общественному мнению Питер и Маргарет были вынуждены скрывать свой роман. Однако их выдал интимный жест на одном из балов – сестра королевы смахнула пылинку с плеча своего поклонника. Это не осталось без внимания журналистов: уже на следующий день о тайной связи знала вся страна.

В дело вмешалась Елизавета II, поставив вопрос ребром: либо королевские привилегии, либо жизнь с возлюбленным в нищете. Маргарет выбрала первое, навсегда затаив обиду на старшую сестру. Считается, что именно после расставания с Таунсендом Маргарет начала пить виски и выкуривать по три пачки сигарет в день.

Тоску от расставания ненадолго помог скрасить роман с фотографом Энтони Армстронг-Джонсом. Их свадьба прошла 6 мая 1960 года. Вся Великобритания замерла в ожидании важного для страны события. Правда, брак не смог заглушить внутренние страдания принцессы.

Несмотря на замужество и многочисленные интрижки на стороне, Маргарет до конца жизни так и осталась одинокой. В попытках хоть как-то забыть о внутренней боли, принцесса вела распутный образ жизни, стараясь не утонуть в одиночестве. Но так и не смогла. Как и не смогла простить сестру, лишившую ее счастья.