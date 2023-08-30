Снова в школу? Какие смарт-устройства покупать дошколятам и школьникам с учетом их возраста

„В наши дни так много возможностей для покупки различных гаджетов, что неудивительно, что родители теряются перед таким широким выбором. Дети часто сами обращаются с просьбами, не соответствующими их возрасту, знаниям и умениям. Чтобы дети соблюдали баланс, так сказать, между реальной жизнью и цифровым миром, стоит выбирать для ребёнка устройства, которые ему действительно нужны больше всего“, – говорит Каарел Лепинг, менеджер по обучению iDeal Group.

Для дошкольников выбирайте смарт-часы, AirTag или интерактивную игру

Ребёнку дошкольного возраста, то есть ребёнку в возрасте 6–7 лет, который ещё мало передвигается самостоятельно, не обязательно пользоваться смартфоном в повседневной жизни. В то же время родителям иногда хочется связаться с ребёнком, который остаётся дома один или играет с друзьями около дома. „Например, для этого отлично подойдут смарт-часы, с помощью которых можно звонить с запястья, читать сообщения, и близкие могут определять местоположение ребёнка по GPS“, – рассказал менеджер по обучению iDeal Group.

При этом он подчеркнул, что в случае с Apple Watch, в регионе стран Балтии ещё невозможно использовать отдельно одни Apple Watch, они должны быть подключены к iPhone. „Это означает, что родитель должен подключить смарт-часы к своему телефону или купить ребёнку собственный телефон. Это также может быть модель постарше, которая есть у родителя, или вообще лежит в ящике стола“, – добавил Лепинг.