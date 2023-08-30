Снова в школу? Какие смарт-устройства покупать дошколятам и школьникам с учетом их возраста
Подготовка к новому учебному году всегда сопровождается вопросом, какие школьные товары, смарт-устройства или одежда действительно нужны ребёнку, ведь часто люди покупают вещи, которые потом оказываются бесполезными. Эксперты делятся советами, какие смарт-устройства покупать детям разного возраста и как закупить школьные товары так, чтобы не оставить дыру в кошельке.
„В наши дни так много возможностей для покупки различных гаджетов, что неудивительно, что родители теряются перед таким широким выбором. Дети часто сами обращаются с просьбами, не соответствующими их возрасту, знаниям и умениям. Чтобы дети соблюдали баланс, так сказать, между реальной жизнью и цифровым миром, стоит выбирать для ребёнка устройства, которые ему действительно нужны больше всего“, – говорит Каарел Лепинг, менеджер по обучению iDeal Group.
Для дошкольников выбирайте смарт-часы, AirTag или интерактивную игру
Ребёнку дошкольного возраста, то есть ребёнку в возрасте 6–7 лет, который ещё мало передвигается самостоятельно, не обязательно пользоваться смартфоном в повседневной жизни. В то же время родителям иногда хочется связаться с ребёнком, который остаётся дома один или играет с друзьями около дома. „Например, для этого отлично подойдут смарт-часы, с помощью которых можно звонить с запястья, читать сообщения, и близкие могут определять местоположение ребёнка по GPS“, – рассказал менеджер по обучению iDeal Group.
При этом он подчеркнул, что в случае с Apple Watch, в регионе стран Балтии ещё невозможно использовать отдельно одни Apple Watch, они должны быть подключены к iPhone. „Это означает, что родитель должен подключить смарт-часы к своему телефону или купить ребёнку собственный телефон. Это также может быть модель постарше, которая есть у родителя, или вообще лежит в ящике стола“, – добавил Лепинг.
Другой альтернативой является AirTag, который в первую очередь предназначен для поиска вещей, но также подходит, например, для определения местоположения ребёнка. „Устройство Bluetooth размером с кнопку может не только определять, насколько далеко или в каком направлении находится ребёнок, но и предупреждать, когда он выходит за пределы досягаемости связи. AirTag сообщает о своём местоположении, через ближайшие устройства Apple, на серверы Apple, откуда сигнал передаётся владельцу AirTag. Если потеряется ребёнок или что-то из его вещей, вопрос очень недолгого времени, когда мимо пройдёт какой-либо собственник устройства Apple, с помощью которого владельцу будет отправлено местоположение AirTag. Всё происходит автоматически“, – пояснил Лепинг. Это дало родителям возможность устанавливать крошечный AirTag в школьную сумку или портфель, на верхнюю одежду, велосипед или самокат, и, почему бы и нет, в кошелёк.
У многих семей дома есть планшетный компьютер, что даёт им возможность использовать его для маленьких детей. „Существует несколько способов развития навыков ребёнка с помощью интерактивных сред. Например, с развивающими играми Osmo ребёнок может практиковаться в рисовании, раскрашивании и письме. Также есть дополнительные возможности для вычислений, изучения слов, программирования и, почему бы и нет, содержания „своего ресторана-пиццерии“», – посоветовал менеджер по обучению iDeal Group.
Ребёнку в начальной и основной школе выбирайте смартфон и наушники
В качестве первого смартфона ребёнку школьного возраста подойдёт, так сказать, более простая версия, имеющая приличные размеры и возможности, но чуть более дешёвая. „Например, iPhone SE, который часто называют iPhone эконом-класса. Несмотря на то, что это модель нескольких лет давности, телефон очень быстрый и удобный для повседневных дел, а также для игр и создания или обработки видео“, — отметил Каарел Лепинг.
Помимо смартфона ребёнку школьного возраста также необходимы беспроводные наушники, с помощью которых можно делать уроки или слушать музыку, не отвлекаясь. „При покупке беспроводных наушников часто родители беспокоятся, что дети сразу их потеряют, но в случае с Apple этого бояться не стоит, потому что можно определить местоположение наушников“, – добавил менеджер по обучению iDeal Group, который считает, что проводные наушники намного опаснее, чем беспроводные наушники, потому что шнур может где-то застрять и повредиться во время игры или тренировки.
Старшекласснику стоит купить планшетный компьютер вместо ноутбука
Поступившему в старшие классы ребёнку может пригодиться собственный планшетный компьютер, так как потребность в его использовании, как для учёбы, так и для личной жизни, возрастает. „Подросток может выполнять почти все школьные задания на планшетном компьютере, так как экраны современных планшетных компьютеров уже достаточно большие. Кроме того, на экране можно одновременно отображать не менее трёх приложений, например, читать школьные материалы, смотреть видео от учителя и делать заметки на виртуальном экране“, – рассказал Лепинг. Любители искусства и рисования также могут исследовать цифровой мир искусства с помощью смарт-пера. Новые iPad также позволяют записывать произведения любителей музыки и обрабатывать видеоклипы в высоком качестве.
„Для старшеклассника, который активен и много двигается, планшетный компьютер определённо удобнее ноутбука или стационарного компьютера“, – сказал менеджер по обучению iDeal Group.
Оставьте накопительный счёт нетронутым
Начало нового учебного года всегда означает большие расходы для семьи, ведь вне зависимости от того, посещают дети детский сад или учатся в школе, необходимо приобрести новые школьные товары и одежду. „Начало учебного года может разорить семейный бюджет, если всё необходимое будет куплено за один месяц. Чтобы этого избежать, стоит поискать продавцов, которые предлагают гибкое решение „купи сейчас, заплати позже“, когда можно рассрочить оплату покупок. Например, вы можете оплатить покупку в следующем месяце без каких-либо дополнительных плат или вместо этого распределить выплату суммы покупки на три месяца“, – сказал Валдеко Кюбарсепп, руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии. Кроме того, большинство кредитных карт также имеют беспроцентный период до 45 дней, что позволяет рассрочить оплату покупки, и чему сопутствует страхование покупки.
Руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии обратил внимание на то, что при покупке школьных товаров необходимо оставлять нетронутыми накопительный счёт или фонд душевного спокойствия, потому что они могут понадобиться, когда произойдёт что-то неожиданное. „Мы никогда не знаем, когда нам действительно понадобятся наши сбережения, поэтому лучше найти подходящее решение по финансированию для крупных разовых расходов, потому что зачастую проще сделать рассрочку, чем снова накопить деньги на накопительном счёте“, – рассказал Кюбарсепп.
Он подчеркнул, что в целях экономии стоит также следить за льготными предложениями к началу учебного года и покупать школьные товары по сниженной цене. „Однако не стоит ждать до последней минуты, чтобы купить школьные товары, лучше подумать заранее о том, что и как купить“, – сказал руководитель коммерческого подразделения Inbank.