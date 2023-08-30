ФОТО | Снова в офис! Стилист Алена Ээсмаа назвала 5 вещей, на которые стоит обратить внимание, выбирая сумку на осень

Подумайте, для чего вам нужна сумка



Исходя из этого, вы сможете определить нужный размер сумки и тем самым сузить выбор. Если в повседневную сумку необходимо класть более тяжелые предметы, рюкзак, несомненно, является правильным выбором, поскольку он помогает равномерно распределить вес вещей по плечам. Однако, если вы ищете сумку только для ноутбука и ежедневника, следует подумать о портфеле, специальной сумке для компьютера или сумке через плечо.



Обращайте внимание на функциональность сумки



Различные отделения, перегородки и карманы на молнии помогают лучше организовать содержимое сумки и держать вещи отдельно друг от друга. Благодаря организации в сумке также гораздо легче найти необходимые вещи. Готовясь к предстоящему осеннему сезону, обязательно стоит присмотреться к продающимся в дизайнерском магазине Krunnipea сумкам бренда BABAU. Эти сумки изготовлены из старых пластиковых бутылок и имеют встроенную подсветку с выключателем, благодаря чему найти оказавшиеся на дне сумки мелкие предметы особенно легко – будь то ключи или помада.



Выбирайте прочный и устойчивый материал



Если вы много двигаетесь на свежем воздухе, обратите особое внимание на материал сумки и отдавайте предпочтение сумкам из водоотталкивающего материала, чтобы содержимое не намокало. С точки зрения долговечности кожаная сумка – лучший выбор. Она будет выглядеть как новая даже после многих лет использования. Особое внимание следует уделить качеству кожи: сумки из натуральной кожи могут стоить дороже, но они значительно долговечнее, чем сумки из синтетической кожи. Широкий выбор кожаных сумок вы найдете в магазине Hata Design в центре Solaris или в Eesti Disaini Maja.



Почувствуйте комфорт сумки