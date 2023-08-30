ФОТО | Снова в офис! Стилист Алена Ээсмаа назвала 5 вещей, на которые стоит обратить внимание, выбирая сумку на осень
После летних приключений и прогулок пора возвращаться на учебу и в офис. Выбирая осенний гардероб, проверьте, нужно ли помимо плаща и обуви заменить сумку или рюкзак. Главный редактор сайта о красоте и моде Portail.ee и стилист Алена Ээсмаа рассказывает, на что в этом осеннем сезоне стоит обратить внимание при выборе сумки.
Подумайте, для чего вам нужна сумка
Исходя из этого, вы сможете определить нужный размер сумки и тем самым сузить выбор. Если в повседневную сумку необходимо класть более тяжелые предметы, рюкзак, несомненно, является правильным выбором, поскольку он помогает равномерно распределить вес вещей по плечам. Однако, если вы ищете сумку только для ноутбука и ежедневника, следует подумать о портфеле, специальной сумке для компьютера или сумке через плечо.
Обращайте внимание на функциональность сумки
Различные отделения, перегородки и карманы на молнии помогают лучше организовать содержимое сумки и держать вещи отдельно друг от друга. Благодаря организации в сумке также гораздо легче найти необходимые вещи. Готовясь к предстоящему осеннему сезону, обязательно стоит присмотреться к продающимся в дизайнерском магазине Krunnipea сумкам бренда BABAU. Эти сумки изготовлены из старых пластиковых бутылок и имеют встроенную подсветку с выключателем, благодаря чему найти оказавшиеся на дне сумки мелкие предметы особенно легко – будь то ключи или помада.
Выбирайте прочный и устойчивый материал
Если вы много двигаетесь на свежем воздухе, обратите особое внимание на материал сумки и отдавайте предпочтение сумкам из водоотталкивающего материала, чтобы содержимое не намокало. С точки зрения долговечности кожаная сумка – лучший выбор. Она будет выглядеть как новая даже после многих лет использования. Особое внимание следует уделить качеству кожи: сумки из натуральной кожи могут стоить дороже, но они значительно долговечнее, чем сумки из синтетической кожи. Широкий выбор кожаных сумок вы найдете в магазине Hata Design в центре Solaris или в Eesti Disaini Maja.
Почувствуйте комфорт сумки
Перед покупкой примерьте сумку – как и любой предмет одежды. Комфорт сумки особенно важен, если вы ведете подвижный образ жизни. Лучший выбор для езды на велосипеде – это рюкзак, который поддерживает спину и осанку. Его удобно носить с собой, но перед покупкой рюкзак также стоит примерить. То же правило касается и наплечных сумок, где необходимо следить за тем, чтобы ручка сумки не слишком сильно давила на плечо или шею.
Подумайте о цвете
Выбирая цвет, будьте практичны. Если вы хотите сочетать сумку с разными предметами одежды – вам нужны нейтральные цвета. Классическая черная сумка, как правило, сочетается со всем и не пачкается так быстро, как сумки других оттенков. Бежевый, белый и другие светлые цвета, которые особенно радуют летом, легче пачкаются. Однако, если вы осмелились поэкспериментировать с разными цветами и хотите придать своему наряду изюминку, почему бы не купить для начала осени модные цвета этого года – например, горчично-желтый, розовый в стиле Барби или ярко-красный?