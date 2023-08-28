В Lasnamäe Centrum открылся первый в Эстонии ювелирный остров

„Ювелирный остров – совершенно новая концепция для наших магазинов, и до сих пор мы предлагали такое решение только в Литве. Ювелирный остров GIVEN в Lasnamäe Centrum – это первый магазин такого рода в Эстонии и второй на всем нашем балтийском рынке. Магазин не расположен в классическом торговом боксе, а разместился в самом сердце атриума торгового центра и предлагает клиентам прямой доступ со всех сторон“, — пояснила руководитель по электронной коммерции и маркетингу GIVEN Марго Кадак.