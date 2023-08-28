В Lasnamäe Centrum открылся первый в Эстонии ювелирный остров
Ювелирный бренд GIVEN открыл в торговом центре Lasnamäe Centrum первый в Эстонии магазин с новой концепцией, который не ограничен стенами и дверями, а расположен в атриуме торгового центра и открыт для посетителей со всех сторон.
„Ювелирный остров – совершенно новая концепция для наших магазинов, и до сих пор мы предлагали такое решение только в Литве. Ювелирный остров GIVEN в Lasnamäe Centrum – это первый магазин такого рода в Эстонии и второй на всем нашем балтийском рынке. Магазин не расположен в классическом торговом боксе, а разместился в самом сердце атриума торгового центра и предлагает клиентам прямой доступ со всех сторон“, — пояснила руководитель по электронной коммерции и маркетингу GIVEN Марго Кадак.
По ее словам, такой торговый остров создает красивую и теплую атмосферу, легко приковывая взгляды покупателей, а удобный и привлекательный план выкладки товаров дает возможность совершать покупки быстро. Благодаря новой концепции спектр услуг на ювелирном острове Lasnamäe Centrum GIVEN шире, чем в обычном ювелирном магазине. Помимо продажи высококачественных ювелирных изделий, GIVEN предлагает услуги ювелирного дела и обмена золота, а также дает возможность приобретения ювелирных изделий в рассрочку, без процентов и без первоначального взноса.
GIVEN — крупнейшая ювелирная сеть в странах Балтии. В Эстонии работает 13 магазинов GIVEN, а в странах Балтии – 71.