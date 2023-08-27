Как понять, что ваш ребенок употребляет наркотики

Все больше разговоров о распространении наркотиков в школах. Как родителям понять, что ребенок употребляет запрещенные вещества? Раньше у детей проверяли вены, но сейчас много способов употребления, которые не оставляют визуальных следов.

— Основные приметы, на которые стоит обратить внимание – это то, что стало происходить что-то, чего не было раньше. Например, ребенок стал чаще запираться в комнате, вы стали находить неизвестные предметы, обожженные ложки, пластиковые бутылки, обрезанные ручки. Явный признак – изменение размера зрачков у ребенка или его питания.

Психостимуляторы действуют так, что ребенок перестает есть, не спит, начинает стремительно худеть. Если это что-то из группы конопли, то наоборот, начинает есть очень много, постоянно веселится. При употреблении любых видов наркотиков зрачки болезненно реагируют на свет: либо превращаются в спичечную головку, либо расширены.

В каком возрасте чаще всего ребенок начинает употреблять наркотики?

— Возраст первых проб в употреблении психоактивных веществ у всех разный, в основном в зоне риска подростки, молодые люди. Крайне редко, в асоциальных семьях – начинают употреблять в детском возрасте.

Как поступать родителю: вести ли сразу к наркологу или провести беседу с ребенком?

— Если родители заметили основные признаки – ребенок стал неуправляемым, убегает, стал плохо учиться, снизилась концентрация внимания, начались резкие перепады настроения, стал слишком активным, или, наоборот, очень сонным, – необходимо незамедлительно обратиться к специалистам. Это психиатры, наркологи, психологи, психотерапевты, которые работают с зависимым поведением.

Стоит ли родителям бояться некоего клейма или общественного порицания из-за того, что ребенок употребляет наркотики?