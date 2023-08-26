Стилист Светлана Агуреева назвала 8 доступных эстонских брендов одежды и аксессуаров

„Сразу хочется подчеркнуть, что доступность относительная. Одежда и аксессуары, которые изготавливаются у нас в стране, по определению не могут быть дешевыми и конкурировать с масс-маркетом. В Эстонии не такая дешевая рабочая сила, а квалифицированные специалисты у нас вообще на вес золота“, - отмечает Светлана.

Diana Arno

Бренд Diana Arno осенью получил престижную для Эстонии премию „Золотая игла“, которой награждают дизайнеров года. В последнее время они выпускают небольшие лимитированные коллекции. В феврале, например, вышла коллекция в оттенках красного, приуроченная ко дню Святого Валентина, а совсем недавно „Pretty-in-pink“ — адаптированный к жизни и такой популярный сейчас тренд на барбикор.

Diana Arno один из немногих эстонских брендов, который следит за мировыми трендами. О качестве пошива и материалов говорить даже не стоит, оно тоже на высоком уровне. Если сравнивать ценник на их одежду с аналогичными авторитетными местными брендами, то я бы назвала их одежду вполне доступной. Уже не говоря о том, что это один из немногих брендов, чью одежду из прошлых коллекций можно приобрести со скидками до 70% . Я сама неоднократно так покупала у них эксклюзивные праздничные платья в районе 150-170 евро.

Ellen Richard

Мне очень импонирует ДНК бренда Ellen Richard. Правда, в моем гардеробе, кроме авоськи, от них ничего нет. Сейчас, пролистывая их сайт, я обнаружила на сейле футболку с принтом художницы Janika Sootna всего за 55 евро. И даже полная стоимость — 79 евро, — мне кажется, достаточно адекватные деньги, учитывая необычную горловину и коллаборацию с известной эстонской художницей.

Средний ценник у бренда на плечевые изделия — 120-150 евро. Для местного бренда цены более чем доступные. А ещё они недавно открыли концептуальный магазин на Каларанна. Там, помимо Ellen Richard, представлены ещё несколько брендов. Не все эстонские, но все очень оригинальные. Любителям минимализма с ноткой экстравагантности и интересными деталями туда заглянуть определено стоит.

Eve Hanson