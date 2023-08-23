В Таллинне теперь продается французский бренд Jacquemus, который обожают модницы во всем мире

Бренд Jacquemus создал французский дизайнер Симон Порт Жакмюс. Его минималистичные дизайны зачастую вдохновлены югом Франции, залитыми солнцем полями и французской ривьерой.

Как пишет Vogue, Jacquemus вдохнул новую жизнь в широкополые шляпы, создал самую миниатюрную сумку в мире, привил людям любовь к геометрии и заставил девушек снова полюбить мини.

Каждый из нас явно видел, по крайней мере, культовую сумку бренда Le Chiquito.

C 24 августа с новой коллекцией известного бренда можно будет ознакомиться в магазине Maximalist по адресу Пярнуское шоссе, 8. С 25 августа коллекция появится и в онлайн-магазине Maximalistshop.com