В Таллинне теперь продается французский бренд Jacquemus, который обожают модницы во всем мире
С 24 августа в столичном бутике Maximalist будет доступна новая женская коллекция французского бренда Jacquemus, известного своими уже ставшими культовыми маленькими сумочками, панамами.
Бренд Jacquemus создал французский дизайнер Симон Порт Жакмюс. Его минималистичные дизайны зачастую вдохновлены югом Франции, залитыми солнцем полями и французской ривьерой.
Как пишет Vogue, Jacquemus вдохнул новую жизнь в широкополые шляпы, создал самую миниатюрную сумку в мире, привил людям любовь к геометрии и заставил девушек снова полюбить мини.
Каждый из нас явно видел, по крайней мере, культовую сумку бренда Le Chiquito.
C 24 августа с новой коллекцией известного бренда можно будет ознакомиться в магазине Maximalist по адресу Пярнуское шоссе, 8. С 25 августа коллекция появится и в онлайн-магазине Maximalistshop.com