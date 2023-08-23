Джинсы, боди и лонгслив: 8 необходимых покупок с распродажи, которые подорожают к осени(1)
Конец лета — идеальное время для того, чтобы создать осознанный шопинг-лист. Woman.ru рассказывает про вещи, в которые точно стоит инвестировать. Они прослужат вам не один сезон!
Многие откладывают покупку осенних вещей до последнего. Кто-то верит в бесконечное бабье лето, а кто-то, что летом в магазинах появится что-то по-настоящему стоящее. К сожалению, ни одно из этих утверждений не является верным: погода, как правило, стабильно портится в середине сентября, а дизайнеры не могут придумать ничего нового, чтобы из уст покупателей вырвалось восзищенное „вау“. Самое неприятное то, что осенью дорожает вся одежда. Именно поэтому составлять сезонный вишлист необходимо в конце августа, когда скидки распространяются практически на все разделы. Поверьте: как только вы составите скрупулезный и честный список с действительно необходимыми вещами, на распродаже ваше внимание будет направлено на то, что нужно.
Лонгслив
Лонгслив — не толстовка, не джемпер, а футболка с длинным рукавом. Обычно его делают из тонкого хлопка, который идеально подходит для летних прогулок — в нем никогда не жарко, и он не сковывает движения. Осенью без этой вещи не обойтись: она идеально подходит для тех дней, когда температура все еще колеблется. Поклонницами лонгсливов являются Джиджи Хадид, сочетающая лонгслив с замшевыми жилетками и джинсами-клеш, и инфлюенсер Сидни Карлсон, которая носит эту вещь со спортивными брюками или легинсами. В новом сезоне выбирайте базовые лонгсливы с минималистичным принтом или просто серого цвета — они красивее всего подчеркивают женские фигуры.
Боди
В последнее время боди стало одним из главных мастхэвом героинь стритстайла. Эластичная вещь выгодно обтягивает тело, подчеркивает линии фигуры, а еще может обладать корректирующим эффектом. На Западе самыми востребованными боди стали варианты от бренда Skims, однако и на отечественном рынке можно найти хорошую альтернативу. Несколько классных вариантов вы уже могли заметить в подборке выше. Сочетайте их с юбками, джинсами или классическими брюками — боди будет смотреться отлично в любой комбинации.
Джинсы
Если вы еще не успели обзавестись модной парой мешковатых, прямых или фантазийных джинсов, распродажи дают вам еще один шанс. Новая пара никогда не бывает лишней: в ней удобно в любую погоду, а еще они позволяют не думать о лишних килограммах, набранных во время летних посиделок на даче. В тренде как широкие минималистичные модели, так и пары с низкой посадкой, оголяющие пупок, модели с интересным декором, а также серебристые джинсы, которые будто сделаны из плавленого металла.
Классические брюки
Брюки — такая же незаменимая вещь в гардеробе, как и джинсы. Они могут быть элегантными, строгими, городскими, в стиле ретро и классическими. Если джинсы никак не могут стать частью офисного дресс-кода, то классические брюки с легкостью впишутся как в расслабленный образ, так и в формальный. Кстати, классические брюки вошли в топ самых востребованных фасонов брюк на осень.
Праздничная юбка
Дизайнеры в один голос твердят, что серебро и блестки не оставят нас в покое даже тусклой осенью. А потому у каждой уважающей себя модницы в арсенале должна быть праздничная юбка — та самая, которую можно надеть на случай внезапной вечеринки. Сочетайте ее с чем угодно: футболкой и пиджаком, водолазкой и даже свитером. Главное — успеть урвать ее на распродаже, а не по неоправданно завышенной цене в шоуруме.
Платье
Хорошее платье, соответствующее современным трендам, нужно всегда. Безусловно, довольствоваться классикой в стиле маленького черного очень полезно и рационально, однако не стоит забывать и о тенденциях. Сегодня в моде закрытый фасон и обилие рюшей — как раз такой, как мы нашли для вас в подборке выше. Инвестируйте не в количество, а в качество: базовое платье с интересной деталью выручит тогда, когда совсем будет нечего надеть.
Кроссовки
Кроссовки тоже являются необходимой покупкой. Неважно, для каких целей вы хотите приобрести новую пару — для прогулок или занятий спортом, — присматриваться к ценам необходимо уже сейчас. Несмотря на то, что многие западные бренды значительно повысили стоимость товаров на российском рынке, в период распродажи можно отыскать хорошую пару кроссовок по разумной цене. Именно этим мы и займемся в выходные. А вы?
Спортивная униформа
К осени в маркетплейсах появятся новые коллекции спортивной одежды. Бренды часто манипулируют на силе воли покупателей, которые после каждого летнего сезона клянутся начать заниматься спортом. Именно поэтому цены на спортивную форму — рашгарды, легинсы и не только — повышаются примерно на 30%. Если вы уже решили, что в сентябре вернетесь в зал, обязательно обновите спортивный гардероб во время летней распродажи: там вы можете найти необходимые мастхэвы по разумной цене.