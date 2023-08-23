Джинсы, боди и лонгслив: 8 необходимых покупок с распродажи, которые подорожают к осени

Многие откладывают покупку осенних вещей до последнего. Кто-то верит в бесконечное бабье лето, а кто-то, что летом в магазинах появится что-то по-настоящему стоящее. К сожалению, ни одно из этих утверждений не является верным: погода, как правило, стабильно портится в середине сентября, а дизайнеры не могут придумать ничего нового, чтобы из уст покупателей вырвалось восзищенное „вау“. Самое неприятное то, что осенью дорожает вся одежда. Именно поэтому составлять сезонный вишлист необходимо в конце августа, когда скидки распространяются практически на все разделы. Поверьте: как только вы составите скрупулезный и честный список с действительно необходимыми вещами, на распродаже ваше внимание будет направлено на то, что нужно.

Лонгслив

Лонгслив — не толстовка, не джемпер, а футболка с длинным рукавом. Обычно его делают из тонкого хлопка, который идеально подходит для летних прогулок — в нем никогда не жарко, и он не сковывает движения. Осенью без этой вещи не обойтись: она идеально подходит для тех дней, когда температура все еще колеблется. Поклонницами лонгсливов являются Джиджи Хадид, сочетающая лонгслив с замшевыми жилетками и джинсами-клеш, и инфлюенсер Сидни Карлсон, которая носит эту вещь со спортивными брюками или легинсами. В новом сезоне выбирайте базовые лонгсливы с минималистичным принтом или просто серого цвета — они красивее всего подчеркивают женские фигуры.

Боди

В последнее время боди стало одним из главных мастхэвом героинь стритстайла. Эластичная вещь выгодно обтягивает тело, подчеркивает линии фигуры, а еще может обладать корректирующим эффектом. На Западе самыми востребованными боди стали варианты от бренда Skims, однако и на отечественном рынке можно найти хорошую альтернативу. Несколько классных вариантов вы уже могли заметить в подборке выше. Сочетайте их с юбками, джинсами или классическими брюками — боди будет смотреться отлично в любой комбинации.

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