Они выглядят очень смешно: какие вещи стали антитрендами 2023(9)
УНИАН называет главные антитренды 2023, то есть какие вещи вышли из моды. Они выдают дурной вкус, поэтому их лучше заменить на более актуальные модели.
Какие платья уже не модные - запомните этот список
Не платьем-рубашкой единой. Рассказываем, какие фасоны платьев вышли из моды и в ближайшее время не вернутся.
Платье-рубашка
На самом деле, платье-рубашка - это очень удобный фасон, однако он уже настолько неактуально выглядит, что аж страшно. Если вы замените это платье, например, на шелковое в стиле ночнушки, то ваш образ сразу же станет ярче и моднее.
Платье из легкого денима
Джинсовое платье, пусть даже и приталенное, может выглядеть безупречно на женской фигуре, а вот платье из легкого денима уже слишком устарело. Да, в нем не жарко, но в то же время и максимально не стильно.
Платье-карандаш
Фасон карандаш можно смело занести в список „Платья антитренды 2023“. С одной стороны оно подчеркивает фигуру, а с другой - уже есть столько разных и актуальных фасонов, что оно выглядит смешно. У окружающих может сложиться впечатление, что вы застряли в прошлом веке.
Какие юбки вышли из моды - срочно в мусорку
Юбки антитренды 2023 стоит либо забросить на самую дальнюю полку, либо уже сейчас выбросить. Несколько фасонов уже настолько устарели, что вряд ли вернуться в моду. Даже несмотря на то, что многим женщинам и не хочется в это верить.
Юбка с рюшами
Юбка с рюшами подходит только маленьким девочкам, а вот если вам за 20, то от такого фасона лучше отказаться. Взамен присмотритесь к джинсовым юбкам с высоким разрезом на бедре. Они сейчас на пике популярности.
Юбка-солнце
Юбка-солнце - длинная юбка свободного кроя с резинкой на талии. В 2015 году она была очень популярной, однако сейчас от нее стоит отказаться, если вы не хотите выглядеть смешно.
Мини-юбка
Каждой девушке с красивой фигурой хочется подчеркнуть ножки, однако джинсовая мини-юбка - не лучший вариант в данном случае. Так вы будете выглядеть максимально вульгарно. В идеале надеть шелковую юбку на запах длины мини. Тогда ваш образ будет более женственным.
Какие вещи вышли из моды 2023 - это табу
С платьями и юбками мы разобрались. Теперь поговорим и о других вещах, от которых стоит отказаться.
Приталенная куртка
Совсем скоро наступит осень, поэтому мы достанем свои курточки. И если у вас есть приталенная, то сразу ставьте на ней крест. Лучше обратите внимание на бомберы. Они выглядят очень стильно, да и в них вы будете чувствовать себя намного удобнее и свободнее.
Джинсы-скинни
Этот фасон джинсов уж очень любят девушки, однако не все понимают, что скинни подчеркивают все недостатки фигуры - полные бедра, ушки на талии, лишние сантиметры на попе. Если хотите выглядеть стильно, то отдавайте предпочтение „момам“ или „бойфрендам“.
Трикотажные кофты
Трикотажные кофты - это то, что вышло из моды в 2023 году. Дизайнеры соглашаются с тем, что эта ткань очень комфортная, однако она уже не имеет ничего общего с высокой модой. Взамен на модном Олимпе оказались объемные худи в разных цветах.