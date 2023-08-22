Они выглядят очень смешно: какие вещи стали антитрендами 2023

Какие платья уже не модные - запомните этот список

Не платьем-рубашкой единой. Рассказываем, какие фасоны платьев вышли из моды и в ближайшее время не вернутся.

Платье-рубашка

На самом деле, платье-рубашка - это очень удобный фасон, однако он уже настолько неактуально выглядит, что аж страшно. Если вы замените это платье, например, на шелковое в стиле ночнушки, то ваш образ сразу же станет ярче и моднее.

Платье из легкого денима

Джинсовое платье, пусть даже и приталенное, может выглядеть безупречно на женской фигуре, а вот платье из легкого денима уже слишком устарело. Да, в нем не жарко, но в то же время и максимально не стильно.

Платье-карандаш

Фасон карандаш можно смело занести в список „Платья антитренды 2023“. С одной стороны оно подчеркивает фигуру, а с другой - уже есть столько разных и актуальных фасонов, что оно выглядит смешно. У окружающих может сложиться впечатление, что вы застряли в прошлом веке.

Какие юбки вышли из моды - срочно в мусорку

Юбки антитренды 2023 стоит либо забросить на самую дальнюю полку, либо уже сейчас выбросить. Несколько фасонов уже настолько устарели, что вряд ли вернуться в моду. Даже несмотря на то, что многим женщинам и не хочется в это верить.

Юбка с рюшами

Юбка с рюшами подходит только маленьким девочкам, а вот если вам за 20, то от такого фасона лучше отказаться. Взамен присмотритесь к джинсовым юбкам с высоким разрезом на бедре. Они сейчас на пике популярности.

Юбка-солнце

Юбка-солнце - длинная юбка свободного кроя с резинкой на талии. В 2015 году она была очень популярной, однако сейчас от нее стоит отказаться, если вы не хотите выглядеть смешно.

Мини-юбка

Каждой девушке с красивой фигурой хочется подчеркнуть ножки, однако джинсовая мини-юбка - не лучший вариант в данном случае. Так вы будете выглядеть максимально вульгарно. В идеале надеть шелковую юбку на запах длины мини. Тогда ваш образ будет более женственным.

Какие вещи вышли из моды 2023 - это табу