Мода и стиль
25.08.2023, 09:41

Раскрыты визуально старящие женщин ошибки во внешнем виде

 
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ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Блогерша Дейдра (фамилия неизвестна), специализирующаяся на теме модной индустрии, раскрыла распространенные ошибки, которые визуально старят женщин. Соответствующий материал публикует Еxpress.co.uk.

В первую очередь инфлюэнсерша призвала читателей отказаться от бесформенных предметов гардероба, которые напоминают пуховое одеяло. Помимо этого, женщина уточнила, что вещи, которые носились ими в молодости, сейчас могут смотреться непривлекательно.

Кроме того, Дейдра заявила, что ключевую роль в удачном внешнем виде играет собственное восприятие.

„Не думайте о своем возрасте, когда примеряете наряд! Очень здорово, если вы будете становиться перед зеркалом и наслаждаться своей внешностью. Носите то, что заставляет вас чувствовать себя счастливой!“ — заключила она.

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