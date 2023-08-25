Раскрыты визуально старящие женщин ошибки во внешнем виде

В первую очередь инфлюэнсерша призвала читателей отказаться от бесформенных предметов гардероба, которые напоминают пуховое одеяло. Помимо этого, женщина уточнила, что вещи, которые носились ими в молодости, сейчас могут смотреться непривлекательно.

Кроме того, Дейдра заявила, что ключевую роль в удачном внешнем виде играет собственное восприятие.

„Не думайте о своем возрасте, когда примеряете наряд! Очень здорово, если вы будете становиться перед зеркалом и наслаждаться своей внешностью. Носите то, что заставляет вас чувствовать себя счастливой!“ — заключила она.