ФОТО | Удивительно! Именно эта цветовая гамма была самой популярной на президентском приеме в этом году(3)
На приеме в Розовом саду многие гости были одеты в зеленый цвет. Различные оттенки этого цвета, ассоциирующегося с природой, можно было увидеть на платьях, пиджаках и костюмах.
Если говорить об истории зеленого цвета, то он использовался в искусстве еще древними египтянами. Его также использовали древние греки. В одежде зеленый цвет стал популярен в 1800-х годах, особенно изумрудный оттенок. Из тканей этого цвета шили как платья, так и перчатки.
Зеленый - цвет природы, но мы знаем, что он является результатом смешивания желтого и синего. Первый ассоциируется с оптимизмом, второй - с покоем. Таким образом, зеленый - это позитивный цвет, несущий в себе жизненную силу, свежесть и покой. Считается также, что зеленый цвет помогает лучше концентрироваться.
Посмотрите, кто оделся в зеленое на прием в Розовом саду!