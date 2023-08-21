Мода и стиль
21.08.2023, 12:10

Сеть магазинов одежды закрывает представительский магазин в Таллинне: „решение не было простым“

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GANT-i esinduspood Pärnu maanteel
GANT-i esinduspood Pärnu maanteel
ФОТО: Teet Malsroos

Сеть магазинов одежды GANT сообщила в Facebook, что с 27 августа закрывает свой представительский магазин по адресу Пярну маантеэ, 10 в центре Таллинна.

Однако закрытие представительского магазина не означает, что GANT пропадет с эстонского рынка. Настоящая причина закрытия заключается в том, что магазин планирует расширяться и переезжает в расположенный неподалеку торговый центр Viru.

„Решение закрыть магазин GANT в Старом городе не было простым, так как за 14 лет это место сильно полюбилось и нам, и клиентам“, - признается руководитель GANT Eesti Юлиус Нурмоя.

Сейчас в торговом центре Viru находится поп-ап магазин GANT, а новый полноценный магазин планируется открыть в сентябре. Магазины откроются также в торговых центрах Ülemiste и тартуском Tasku.

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