Мода и стиль
20.08.2024, 10:30

ТОП-20 | Каллас, Саагим и другие. Самые стильные гости президентского приема в Розовом саду последних пяти лет

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Anu Saagim
Anu Saagim
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости, в честь чего президент устраивает торжественные прием в Розовом саду в Кадриорге. В прошлом году журнал Anne & Stiil выбрал среди гостей приема самых стильных за последние пять лет.

В 2020 году Ану Саагим выбрала прекрасное платье разных оттенков синего, которое визуально напоминает морские волны.

Отличное сочетание летнего загара и платья из бежевой ткани с „танцующим“ силуэтом. Последние штрихи образу добавляют выбор прически, туфли и красная помада.

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