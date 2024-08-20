20.08.2024, 10:30
ТОП-20 | Каллас, Саагим и другие. Самые стильные гости президентского приема в Розовом саду последних пяти лет(31)
ФОТО: | Delfi Meedia
20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости, в честь чего президент устраивает торжественные прием в Розовом саду в Кадриорге. В прошлом году журнал Anne & Stiil выбрал среди гостей приема самых стильных за последние пять лет.
В 2020 году Ану Саагим выбрала прекрасное платье разных оттенков синего, которое визуально напоминает морские волны.
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