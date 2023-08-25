Это база! Must-have вещи для сентябрьского гардероба

Классическая рубашка

Как минимум пара рубашек и классических блузок должны появиться в вашем гардеробе. Они нужны вам не только осенью — носить будем круглый год, а потому не скупитесь на хорошую вещь. В этом сезоне обратите внимание на удлиненные модели, которые можно будет заправить в мини-юбку, которая также бьет все рекорды популярности в этом году.

Джинсы

Вечная классика практически на любой случай. Под прямые джинсы в голубом цвете можно подобрать практически любую обувь. Вечером можно смело экспериментировать с ботильонами на каблуке под джинсы, но помните, что в этом случае модель джинсов должна быть укороченной. Не отказывайтесь полностью от джинсов, даже если вы не слишком их любите.

Пиджак

В базовом гардеробе не обойтись без нескольких пиджаков — черного классического и более свободной модели, к примеру, пастельного или пиджака с ярким принтом. Последним вариантом можно смело разбавить повседневный „лук“ с обычной футболкой белого или черного цвета.

Сапоги

Куда же без сапог в сентябре? Стилисты рекомендуют обратить внимание на смелые модели вроде лаковой обуви в темных насыщенных цветах. Так, вишневые, коричневые, черные и горчичные сапоги станут вашим акцентом в офисном образе. Идеально, если вы подберете темную юбку из кожи или же мини из твида.