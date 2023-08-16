ФОТО | 62-летняя Джулианна Мур снялась без макияжа и восхитила фанатов

62-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в рубашке свободного кроя и шортах черных тонов. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда решила отказаться от косметики, а волосы распустила, продемонстрировав на камеру естественные кудри.

Поклонники оценили внешний вид актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом.

„Пожалуйста, ничего не делай со своим красивым лицом“, „Что за красивая женщина?“, „Ты выглядишь потрясающе“, „Мне нравятся твои морщинки“, „Ты по своей природе очень красивая“, — высказывались они.

В январе Джулианна Мур рассказала о детали внешности, которую она случайно испортила на всю жизнь в молодости. По словам телезвезды, главным в мейкапе для нее является прорисовка бровей, поскольку в подростковом возрасте она выщипала чересчур много волосков.

„Я просто разрушила мои брови. Один раз я дала им отрасти вновь, но потом снова выщипала их. С тех пор они просто не растут, поэтому мне приходится постоянно рисовать их на своем лице“, — пожаловалась звезда.