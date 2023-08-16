Названа самая модная вещь на осень. У вас есть она в гардеробе?

По ее словам, актуальной в грядущем сезоне станет куртка-бомбер.

При этом эксперт заявила, что данный предмет гардероба может быть выполнен из нейлона или экокожи.

„Если она будет еще и с эффектом потертости, словно винтаж, то это будет самая модная куртка, с которой можно будет собрать много классных и интересных образов“, — пояснила собеседница издания.

Ранее в июле стилист Александр Рогов также назвал модный тренд в одежде на осень и зиму 2023 года. По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде.