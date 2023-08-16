16.08.2023, 07:50
Названа самая модная вещь на осень. У вас есть она в гардеробе?
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Стилистка Диана Плиско назвала самую модную вещь на осень - как для женщин, так и для мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.
По ее словам, актуальной в грядущем сезоне станет куртка-бомбер.
При этом эксперт заявила, что данный предмет гардероба может быть выполнен из нейлона или экокожи.
„Если она будет еще и с эффектом потертости, словно винтаж, то это будет самая модная куртка, с которой можно будет собрать много классных и интересных образов“, — пояснила собеседница издания.
Ранее в июле стилист Александр Рогов также назвал модный тренд в одежде на осень и зиму 2023 года. По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде.