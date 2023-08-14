Она что, не стареет?! Секрет молодой кожи от 40-летней Энн Хэтэуэй

Оказывается, одной из самых важных частей ее распорядка дня является SPF-защита. Энн рассказывала, что мама уже очень давно научила ее ежедневно наносить „солнцезащитный крем с фактором 30“.

„Я даже ношу с собой зонт, когда гуляю на солнце, и использую спрей с автозагаром, если мне нужно выглядеть так, как будто я загорала“, — сказала она ранее в интервью Sun.

И хотя точный бренд, который она использует, еще не раскрыт, ходят слухи, что она использует La Roche-Posay. Ее давний специалист по уходу за лицом Су-Ман также рассказала Net-a-Porter, что использует тоник и сыворотку от Dr Barbara Sturm.

„Чтобы осветлить и обновить кожу, а также удалить омертвевшие клетки, используйте отшелушивающее средство и нанесите тонер и сыворотку, прежде чем запечатать их увлажняющей тканевой маской“, — объяснил Су-Ман, подробно уточнив, что крем для глаз и увлажняющий крем — это следующие шаги.

Энн использует тканевые маски для сияющего вида и уменьшения отечности. В интервью Allure актриса рассказала, что выбирает Chantecaille Bio Lifting Mask.