Стейк, соленья и не только: 5 необычных рецептов из арбуза

1. Арбуз — 100 г 2. Креветки — 70 г 3. Цукини — 30 г 4. Салат романо — 55 г 5. Мангольд (листовая свекла) — 10 г 6. Оливковое масло Extra Virgin — 20 г 7. Соль и перец (по вкусу) 8. Растительное масло (для жарки)

„Арбуз — главная ягода сезона. Он во многом превосходит своих ягодных конкурентов: не такой десертный, как клубника или малина, не такой специфический, как жимолость или тутовник. С ним легко экспериментировать, он всегда добавляет блюдам невероятную сочность, а в сочетании с жареной креветкой — это вообще новый вкус“, - говорит шеф-повар Владимир Василевич.

1. Нарезать арбуз на четыре одинаковых кубика размером 4х4 см, очистить от косточек и выложить на тарелку; 2. Сверху посыпать арбуз фетой (сыр должен быть соленым и рассыпчатым); 3. Крупно порубить петрушку и мяту, нарезать красный лук полукольцами, добавить зерна граната и тщательно перемешать; 4. Выложить на арбуз с фетой микс из петрушки, мяты, красного лука и граната; 5. Полить оливковым маслом, поперчить и добавить приправу сумах.

1. Арбуз — 180 г 2. Сыр фета — 30 г 3. Красный лук — 10 г 4. Зерна граната — 15 г 5. Петрушка — 3 г 6. Мята — 3 г 7. Соль — 2 г 8. Черный перец — 0,5 г 9. Сумах — 0,5 г 10. Оливковое масло — 20 г

1. Нарезать арбуз на круглые слайсы толщиной в два пальца, очистить от корки и поместить заготовку в глубокую емкость; 2. Полить арбуз белым вином и двумя соусами — белым бальзамическим и Донгу; 3. Выложить арбуз на противень, выстланный пергаментной бумагой. Сверху положить ломтик сливочного масла; 4. Запекать на высокой температуре до тех пор, пока арбуз слегка не поджарится; 5. Выложить запеченный арбуз на подушку из йогуртового соуса и украсить зеленью (по желанию).

1. Арбуз — 700 г 2. Белое вино — 100 мл 3. Белый бальзамический соус — 20 г 4. Соус Донгу (густой соевый соус с ярко выраженным вкусом краба) — 40 г 5. Сливочное масло — 12 г 6. Соль — 2 г 7. Йогурт и зелень (по желанию)

Для заправки:

1. Сок 1 апельсина

2. Сок 1 лайма

3. Пюре из манго (без сахара) — 30 г

Способ приготовления:

1. Для заправки смешать в миске до однородности свежевыжатые соки апельсина и лайма, а также пюре из манго. Разделить заправку на две равные части;

2. Нарезать арбуз крупными кубиками, очистить от косточек и поместить в ½ заправки на 20-40 минут;

3. В большой миске смешать романо с мангольдом;

4. Нарезать цукини на тонкие слайсы с помощью овощечистки, поместить в миску, посолить и сбрызнуть оливковым маслом Extra Virgin. Оставить мариноваться на 10 минут;

5. Обжаривать очищенные от панциря креветки в течение 3-5 минут на растительном масле, посолить и поперчить по вкусу;

6. В миску с зеленью добавить креветки, слегка подмаринованный цукини и ½ заправки. Тщательно перемешать;

7. На сервировочную тарелку выложить салат и кусочки маринованного арбуза.

Соленые арбузы

„Готовые соленые арбузы можно подавать к любому блюду в качестве гарнира или просто на закуску. Они отлично сочетаются с мясом, рыбой или овощами. Также соленые арбузы можно использовать в качестве ингредиента для приготовления салатов или закусок“, - говорит фудблогер Олеся Воронова.

Ингредиенты:

1. Арбуз — 1 кг

2. Вода — 1 л

3. Соль — 100 г

4. Сахар — 100 г

5. Уксус — 100 мл

6. Черный перец — 10 горошин

7. Душистый перец — 5 горошин

8. Гвоздика — 3 шт

9. Лавровый лист — 2-3 шт

10. Сушеный чеснок — 1 ст. л

11. Сушеный имбирь — 1 ст. л

12. Сушеный укроп — 1 ст. л

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте арбуз. Он должен быть спелым и сладким. Разрежьте его на кусочки нужного размера и удалите косточки. Затем промойте арбузные кусочки холодной водой и оставьте на 1-2 часа в холодильнике;

2. В это время приготовьте маринад. Для этого смешайте воду, соль, сахар, уксус, перец, гвоздику, лавровый лист, сушеный чеснок, имбирь и укроп в кастрюле. Доведите до кипения и варите на среднем огне 5-7 минут;

3. Выньте арбузные кусочки из холодильника и аккуратно выложите их в стерильные банки. Затем залейте арбузы маринадом, оставляя немного свободного места в верхней части банки. Закройте банки крышками и стерилизуйте их в кипящей воде в течение 15-20 минут;

4. После стерилизации банки с солеными арбузами оставьте на столе до полного остывания. Затем перенесите их в холодильник и оставьте наставиться на несколько дней.

Лимонады с арбузом

Во многих заведениях подают лимонады с арбузом — сделать такие можно не только на профессиональной кухне, но и в домашних условиях. Шеф-повар Михаил Геращенко рекомендует смешивать пюре арбуза с джемом из алоэ вера, для кислинки добавлять немного свежевыжатого лимонного сока и разбавлять газированной водой. А бармен Василий Роганин советует смешивать арбуз с маракуйей или приготовить со сладкой ягодой пунш на основе содовой, с безалкогольным кордиалом и листьями мяты.