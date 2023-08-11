ФОТО | Меган Маркл отметила 42-й день рождения — в сети обсуждают ее необычное платье

Для этого важного вечера она выбрала платье австралийского бренда Posse за 220 евро . Для королевской особы вариант поистине демократичный, согласитесь.

Наряд тут же завирусился в Тиктоке: модницы вовсю подбирают похожие черно-белые полосатые платья, ведь на эту модель уже стоит очередь из желающих.

Впрочем, оценили платье далеко не все. „Кто приходит на собственный день рождения в пляжном полотенце?“, „Она выглядит как вертикальный пешеходный переход“, „Никакого чувства стиля, ей срочно нужна помощь!“ — так звучат самые популярные комментарии читателей портала Daily Mail.

Ну а мы просто рады, что Меган и Гарри снова вместе — ведь совсем недавно ходили слухи, будто Гарри и Меган приняли решение пожить отдельно друг от друга.