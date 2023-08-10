Женщина шокирована инцидентом в Selver: „все еще есть родители, которые так ужасно ведут себя со своими детьми!“

„Конечно, я не знаю предыстории, и, может, у этой мамаши нервы весь день были на пределе, и в конце концов она взорвалась, но все же... В общем, ребенок хныкал в отделе с мороженым и громко ныл, что очень хочет мороженого, но мать не соглашалась его купить. Несколько раз сказала, мол, не будем брать, а ребенок начинал ныть все громче. В один момент женщина крикнула дочери: „Все, хватит! Дома расскажу все папе, как ты себя ведешь, и уж ты от него точно получишь, знаешь ведь!“

В ответ на это ребенок начал истерично рыдать, умолять мать и тянуть ее за рукав“ „Нет, нет, пожалуйста, не говори папе, пожалуйста, не говори! Обещаю, я больше не буду...“ И после этого они пропали из моего поля зрения. Не хочется верить, что угроза „уж ты от него точно получишь“ в этой семье означает реальное физическое насилие, но неужели лучшее решение - запугивать ребенка вторым родителем?

Ведь это вызывает у маленького ребенка реальный страх в отношении своего отца и никак не помогает укрепить связь между ними, если одного родителя ребенок видит как фактор страха... Не могу поверить, что все еще есть родители, которые так ужасно ведут себя со своими детьми! Мы все можем иногда выйти из себя, но мы, взрослые, должны уметь выбирать слова“.