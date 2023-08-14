Трендовые стрижки, которые придадут объем даже самым тонким волосам

Каскад

Бессмертный каскад, кажется, будет актуален до тех пор, пока существуют женщины с проблемными тонкими волосами. Конечно, такая стрижка идеально смотрится на плотных волосах достаточной густоты, однако для тонких волос такая стрижка с филировкой может стать реальным спасением. Основное правило для тонких волос — чем больше слоев, тем объемнее смотрится прическа. Укладка в этом случае лишь усилит эффект, но нам это и нужно.

Пикси

Стрижка для уверенных в себе дам и отличный вариант для жаркого лета. Вы можете выбрать вариант с челкой или без — как подсказывает вам внутренний голос. Стилисты рекомендуют подумать над пикси в удлиненном варианте, чтобы у вас было больше вариантов укладки по настроению. Кстати, чем светлее волосы, тем более густыми визуально кажутся волосы. Особенно хорошо пикси „дружит“ с платиновым блондом.

Каре с прямым срезом

Если вы не хотите слишком слоистую стрижку, вам на помощь придет классика — каре с прямым срезом. Эта стрижка редко кому не идет, а больше всего ее любят именно женщины с тонкими волосами. Все дело в том, что в такой стрижке легко контролировать рост лишних волосинок, которые своими тонкими концами еще больше делают акцент на тонкости волос. В случае с каре, вы вместе с мастером легко сможете контролировать длину стрижки и плотность среза.