3 устаревших варианта маникюра, о которых стоит забыть осенью

Август почти достиг экватора, а это значит, что совсем скоро девушки будут записываться на осенние бьюти-процедуры. И если депиляция, коррекция бровей и ламинирование ресниц не требуют референсов, то с маникюром все по-другому. К осеннему дизайну стоит отнестись серьезно: вместо ярких, кислотных идей предлагаем задуматься о более практичных вариантах. Прежде чем вы приступите к поиску референсов, взгляните на наш список антитрендов: там выделено несколько вариантов нейл-арта, потерявшего свою актуальность. Берите на заметку!

Бордовый

Ногти, окрашенные в оттенки бордо, божоле и пино-нуар, сочетаются с любым образом. Винный цвет придает женственности без вызывающей сексуальности. Бордовые оттенки на ногтях часто мелькают на модных показах: этим лаком красили ногти моделям на шоу Emporio Armani, Chanel и Rebecca Minkoff, комбинируя их с помадой винного цвета. Однако за долгие годы цвет уже успел надоесть. Особенно, когда речь касается осенних бьюти-трендов. Когда-то темный оттенок заочно отнесли к сентябрьским трендам, не учитывая, что одна и та же тенденция не может повторяться годами. Если вы тоже подустали от того, что осенью все поголовно ходят с бордовыми ногтями, постарайтесь на время отказаться от тенденции в пользу легкой палитры.

Оранжевый

Опавшие листья, тыквенный латте, Хэллоуин… С оранжевым цветом ассоциируется много атрибутов осени, однако это не значит, что теперь следует интегрировать этот цвет во все сферы жизни. Оранжевый маникюр, пожалуй, самый частый запрос девушек в салонах красоты — некоторое носят яркий маникюр вплоть до зимы. Неудивительно, что этот цвет назвали главным антитрендом нейл-арта — осенью от него буквально не скрыться. Увы, теперь придется искать более интересную альтернативу: например, медовый маникюр.

Кошачий глаз