Как и почему родители должны учить детей убирать за собой? Психолог дает советы

Создание и поощрение привычки к уборке может быть длительным и непрерывным процессом, именно поэтому начинать с их формирования стоит как можно раньше. „Маленькие дети быстро учатся, поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы научить их простым задачам по уборке, например, раскладывать одежду или накрывать на стол. Рекомендуется одно действие за раз. Слишком много дел одновременно может заставить чувствовать себя перегруженным. Если вы будете подходить к поддержанию порядка в доме по одному действию за раз, ребенок научится убирать шаг за шагом, и это будет легче“, — отметил Кантер.

Уборка созданного беспорядка может стать частью повседневной деятельности вашего ребенка, потому что это развивает ребенка и приносит ему пользу во многих отношениях. „Обучение ребенка убирать за собой помогает ему развить ответственность и независимость. Это позволяет ребенку узнать, что его действия имеют последствия и что он может организовать и позаботиться о своем окружении. Если он увидит, что проблемы могут возникнуть из-за беспорядка (например, потерянные игрушки или плохая концентрация в учебе), у него может быть больше мотивации начать уделять внимание уборке“, — сказала Кантер. Она добавила, что уборка своей комнаты и раскладывание вещей — это хороший способ развить моторику вашего ребенка и предоставить ему практические занятия.

По словам Кантер, опрятная комната и расставленные вещи также способствуют концентрации внимания, поскольку вокруг ребенка меньше отвлекающих факторов. „Если у ребенка есть спокойное и организованное пространство для учебы или игр, он может лучше концентрироваться и учиться более эффективно. Чистая окружающая среда создает лучшую основу для развития творчества и продуктивности. Если ребенку не приходится сталкиваться с замешательством или беспорядком, он может лучше выражать себя и творчески использовать свою энергию“, — пояснила психолог.

„Опрятная и чистая обстановка положительно влияет как на самочувствие ребенка, так и на его способность концентрироваться и учиться. Если пространство вокруг ребенка организовано, он будет спокойнее и чувствовать себя более комфортно. А это, в свою очередь, поднимает настроение и даже может снизить тревогу и стресс“, — рассказала психолог Центра благополучия Мария Кантер.

Уборка также может быть игривой и веселой. Например, можно устроить небольшой конкурс и убирать через определенное время, а можно использовать музыку для создания хорошего настроения и мотивации ребенка. „Для ребенка также важно понять, что уборка — это часть повседневной жизни. Например, двухлетнего ребенка можно научить класть игрушки в корзину или ставить книги обратно на полку“, — пояснила психолог и добавила, что родители могут установить определенный порядок или график уборки, что поможет ребенку привыкнуть к этим занятиям.

Практические приемы для поддержания порядка в мелочах

Дизайнер интерьеров IKEA Аннели Салусте сказала, что если у вещей есть определенное место, то и родителям, и ребенку легче поддерживать порядок в комнате. По ее словам, лучший способ научить детей самостоятельности и ответственности за содержание комнаты — это решения для хранения, которые находятся на подходящей для детей высоте и значительно облегчают им уборку.

„Детям нужны хорошо продуманные решения для хранения не только крупных предметов, таких как одежда или игрушки, но и небольших предметов, таких как письменные принадлежности, или вещи для рисования и рукоделия. Это значит, что даже если в детской комнате есть шкаф с достаточным количеством полок, его можно дополнить подходящими аксессуарами, такими как органайзеры и ящики для мелких вещей. Даже одежду, размещенную в шкафах или ящиках, можно поместить в специальные ящики и сложить. Это упрощает порядок и позволяет реже заниматься уборкой. Кроме того, на ящики и полки можно было бы наклеить этикетки, что сделало бы уборку еще проще“, — сказала Салусте. Она добавила, что оставляя на виду многие вещи, особенно если они маленькие или разных цветов и форм, создается впечатление, что комната загромождена.

По словам дизайнера интерьера, пеналы, держатели журналов для папок и другие органайзеры помогают создать подходящую среду для ребенка школьного возраста. Перфорированные доски также хороши для детских комнат школьного возраста, особенно в сочетании с корзинами для хранения, стеллажами, полками, зажимами и другими аксессуарами. Это решение наилучшим образом использует пространство на стене, оставляя больше места на столе для творчества или учебы.

Не менее важную роль в организации учебной зоны играют тумбы с ящиками и комоды, которые можно дополнить любым письменным столом — даже тем, которые изначально не имеют ящиков. Для этой цели также подходят полки с колесиками, которые легко перекатить в нужное место.

*Исследование домашней жизни IKEA, 2022 г.