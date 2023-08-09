ФОТО | Выглядит в 50 лет просто умопомрачительно! Хайди Клум показала идеальный пресс в бикини

Хайди решила отдохнуть от работы и отправилась в отпуск в Италию. На фотографии Клум предстала в коричневом крошечном бикини. Хайди стояла на балконе с мокрыми волосами и без косметики. Она позировала на фоне лазурной воды и деревьев с чашкой чая. Звезда с улыбкой смотрела вдаль. Похоже, отпуск у супермодели проходит замечательно.

Звезде удается сохранять идеальную фигуру, так как она до сих пор следует правилам, которые установила для себя в начале карьеры. Манекенщица тренируется четыре раза в неделю и питается по системе 80/20. Большая часть ее рациона приходится на здоровую еду, а 20% — на любимые вредные продукты. Кроме того, Хайди внимательно следит за потреблением углеводов. По ее мнению, чем их меньше в рационе — тем лучше.

Каждое утро звезды начинается со смузи из зеленых овощей и фруктов. С годами Клум заменила лишь тип спортивной нагрузки. Раньше модель любила бегать, теперь предпочитает прогулки, плавание и силовые тренировки. Также в ее графике обязательно находится время для йоги. Кроме того, звезда любит принимать ледяной душ.

Напомним, с 1997 по 2002 год Хайди была замужем за стилистом Риком Пипино. От отношений с миллионером Флавио Бриаторе звезда воспитывает дочь Лени. Еще трое детей появились в браке с певцом Силом. У них родились сыновья Гюнтер и Йохан, а позже и дочь Лу. С февраля 2019 года Хайди замужем за музыкантом Томом Каулитцем.

Вместе с возлюбленным модель сейчас отдыхает в Италии. В этом месяце в сети начали писать о возможной беременности знаменитости. Однако Клум решила быстро ответить на появившиеся слухи. Она опубликовала фотографии, на которых позирует в черном купальнике от бренда Versace. Она надела солнцезащитные очки и бейсболку, чтобы скрыться от палящего солнца.