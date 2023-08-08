Правда ли, что грудное вскармливание повышает интеллект ребенка?

Материнское молоко, согласно данным ВОЗ, — „идеальная пища для младенцев“, которая „является безопасной и безвредной, а также содержит антитела, помогающие защитить (ребёнка) от многих распространённых детских болезней“. Эксперты ВОЗ рекомендуют кормить детей до шести месяцев исключительно грудным молоком, а затем, после введениям прикорма, продолжать кормить ребёнка грудью до двух лет и более. Однако в настоящее время мало кто следует этой рекомендации — только каждый третий младенец получает исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни. При этом кормление грудью благотворно влияет на здоровье не только ребёнка, но и матери. Год лактации на 4,3% снижает риск всех видов злокачественных новообразований молочной железы, на 27% — рака яичников и на 11% — рака тела матки.

Одно из самых масштабных исследований, изучавших связь между типом вскармливания и уровнем интеллекта ребёнка, провели ещё в 1999 году в Медицинском центре Университета Кентукки (США). Учёные отобрали 20 научных работ о развитии детей, выросших на грудном и на искусственном вскармливании, и подсчитали, что дети, получавшие материнское молоко, в тестах IQ показывают результаты на 3–5 баллов выше, чем их сверстники, питавшиеся смесями. Такую разницу учёные объяснили отсутствием в молочных смесях двух веществ: докозагексаеновой и арахидоновой кислот. Эти вещества относятся к группе ненасыщенных жирных кислот и важны для развития мозга. Исследователи отметили, что в смесях европейских производителей эти вещества есть, а в американские продукты чаще всего не входят, и рекомендовали производителям включить их в состав. В 2002 году эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) прислушались к учёным, и теперь многие американские смеси содержат эти компоненты. А согласно директиве ЕС, европейские производители в обязательном порядке добавляют в свою продукцию оба вещества.