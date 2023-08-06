Как облегчить психическое напряжение и тревогу? 6 проверенных советов

Если повседневные стрессы уже достаточно вас утомили, чтобы расслабиться одних лишь солнечных лучей и позитивных мыслей будет недостаточно. Первый шаг – находить время для себя, занимаясь спортом, двигаясь или общаясь с друзьями и отказываясь от нездоровых привычек.

Гуляйте, занимайтесь спортом

Крепкое психическое здоровье начинается с хорошего физического самочувствия. Регулярные движения и физическая активность – один из наиболее эффективных способов уменьшить стресс. Групповые тренировки в спортивном клубе, плавание, теннис, йога и прогулки помогают организму снять напряжение и стимулируют выработку эндорфинов, дофамина и серотонина, помогающих снять стресс. Физическая активность также помогает заметно улучшить качество сна.

Здоровое и регулярное питание

Сбалансированная и питательная диета важна как для физического, так и для психического благополучия человека. Фрукты и овощи, белки, цельнозерновые продукты и полезные жиры помогают стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами. „Правило рутины“ распространяется и на питание – регулярные приемы пищи хорошо сказываются на пищеварении и обмене веществ. Старайтесь правильно питаться 3 раза в день, избегайте перекусов и еды в попытке снять стресс.

Не забывайте дышать

Техника осознанного дыхания может помочь предотвратить тревогу и депрессию или облегчить их. Специалисты в области психического здоровья рекомендуют делать несколько глубоких вдохов через нос и выдохов через рот, чтобы снять чувство тревоги. Активизация живота и расслабление мышц во время дыхания помогает вернуть внимание к самому себе, чтобы напомнить вам о существовании своего тела и его важности.

Откажитесь от алкоголя