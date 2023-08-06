Как облегчить психическое напряжение и тревогу? 6 проверенных советов(3)
Быстрый темп работы и повседневные заботы неизбежно сопровождаются напряжением и беспокойством, но, если стрессу позволить накапливаться, проблемы могут выйти из-под контроля. Практикуя регулярную заботу о себе, каждый может сохранить эмоциональный баланс и повысить свою психическую устойчивость.
Если повседневные стрессы уже достаточно вас утомили, чтобы расслабиться одних лишь солнечных лучей и позитивных мыслей будет недостаточно. Первый шаг – находить время для себя, занимаясь спортом, двигаясь или общаясь с друзьями и отказываясь от нездоровых привычек.
Гуляйте, занимайтесь спортом
Крепкое психическое здоровье начинается с хорошего физического самочувствия. Регулярные движения и физическая активность – один из наиболее эффективных способов уменьшить стресс. Групповые тренировки в спортивном клубе, плавание, теннис, йога и прогулки помогают организму снять напряжение и стимулируют выработку эндорфинов, дофамина и серотонина, помогающих снять стресс. Физическая активность также помогает заметно улучшить качество сна.
Здоровое и регулярное питание
Сбалансированная и питательная диета важна как для физического, так и для психического благополучия человека. Фрукты и овощи, белки, цельнозерновые продукты и полезные жиры помогают стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами. „Правило рутины“ распространяется и на питание – регулярные приемы пищи хорошо сказываются на пищеварении и обмене веществ. Старайтесь правильно питаться 3 раза в день, избегайте перекусов и еды в попытке снять стресс.
Не забывайте дышать
Техника осознанного дыхания может помочь предотвратить тревогу и депрессию или облегчить их. Специалисты в области психического здоровья рекомендуют делать несколько глубоких вдохов через нос и выдохов через рот, чтобы снять чувство тревоги. Активизация живота и расслабление мышц во время дыхания помогает вернуть внимание к самому себе, чтобы напомнить вам о существовании своего тела и его важности.
Откажитесь от алкоголя
Алкоголь является депрессантом, который имеет тенденцию усиливать негативные эмоции, такие как тревога, гнев и печаль. 10–20 граммов в день или полбокала вина – количество, которое, по данным Института развития здоровья, является для взрослых суточной дозой алкоголя, прием которой сопровождается низким уровнем риска. Хотя считается, что небольшое количество алкоголя снимает напряжение, регулярное и чрезмерное употребление алкоголя вызывает депрессивные эмоции, ослабляет иммунную систему, ухудшает память и когнитивные функции.
Не курите
Курение также не снимает стресс. Напротив, оно возбуждает нервную систему и легко усиливает раздражительность. Хотя большинство курильщиков курят, поскольку нуждаются в никотине, с каждой сигаретой они вдыхают токсичные вещества, вызывающие рак и другие опасные для жизни заболевания. Лучшее решение для здоровья – бросить курить. Это поможет телу и разуму восстановиться, улучшит общее состояние здоровья и самочувствие. Если вы не в состоянии бросить курить, можно перейти с обычных сигарет на табачные изделия, которые нагреваются без процесса горения и выделяют меньше вредных веществ.
Общайтесь с важными для вас людьми
Поддержка близких и общение с ними столь же важны в борьбе со стрессом, как и возможность остаться наедине с собой. Беседа с друзьями, семьей или терапевтом поможет поделиться проблемами, получить поддержку и найти новые точки зрения, которые помогут вам увидеть решения кажущихся непреодолимыми проблем. Система социальной поддержки оказывает огромный положительный эффект на преодоление психологических проблем и снижение психического напряжения.
Регулярно заботясь о себе, занимаясь спортом, двигаясь или общаясь с друзьями, а также отказываясь от вредных привычек, таких как употребление алкоголя или курение, вы можете повысить свою психологическую устойчивость и снять эмоциональное напряжение. Однако, если стресс кажется непреодолимым и тревога носит генерализованный характер, следует непременно обратиться к врачу.