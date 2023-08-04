Историк моды Васильев назвал три признака отсутствия вкуса у женщин

Прежде всего эксперт посоветовал избавиться от излишних украшений в образе.

„Многие женщины предпочитают надевать все свои украшения сразу. На шее красуются несколько золотых цепочек, на каждом пальце есть кольцо, а на руках надеты и часы, и браслеты. Такое изобилие давно является признаком плохого вкуса“, — начал Васильев.

Он также добавил, что не стоит составлять гардероб из одежды одного цвета.

„Ваш гардероб полностью черный или только розовый? Это вас не украсит. Лучше научиться подбирать для себя одежду в одной цветовой гамме, а не в одном цвете“, — добавил историк моды.

И последним признаком неудачного образа Александр Васильев считает вещи не по размеру.

„Каждая женщина хочет быть стройной. Но вещи на размер меньше не помогут вам достичь этого эффекта. Скорее наоборот. Учитесь оценивать свою фигуру! С помощью правильной одежды вы скройте недостатки и подчеркните достоинства“, — заключил стилист.