Любимый десерт из детства: тот самый медовик со сметанным кремом(1)
„Леди“ предлагает порадовать себя и членов семьи и приготовить идеальный десерт к чаю, который вернет вас в детство. Ингредиенты понадобятся самые простые. Уверены, все обязательно получится.
Вам понадобятся:
Для коржей
Яйцо куриное — 1 шт.
Сахар — 200 г
Мед — 2 ст. л.
Сода — 1 ч. л.
Мука — 500 г
Молоко — 2 ст. л.
Для крема
Сметана — 400 г
Сахар — 180-200 г
Ванильный сахар — 10 г
Грецкий орех (для посыпки) — 100 г
Приготовление
Размягченное сливочное масло смешайте с сахаром и медом. Разбейте яйцо, добавьте соду, перемешайте. Миску со смесью поставьте на водяную баню и нагревайте, не доводя до кипения.
Снимите с огня. Постепенно добавляйте просеянную муку, замесите тесто. Оно должно получиться не очень крутым. При необходимости, разбавьте его молоком. Выложите тесто на стол, присыпанный мукой, скатайте в шар и накройте полотенцем. Оставьте при комнатной температуре на час.
Спустя время разделите шар на 8-9 равных частей. Каждый кусок раскатайте в пласт и при помощи формы вырежьте круг (можно использовать плоское блюдо). Проделайте то же самое с остальными кусками. В каждом пласте при помощи вилки сделайте отверстия по всей поверхности.
Выпекайте коржи по очереди (вместе с обрезками) на противне, застеленном пергаментной бумагой, при температуре 180– 200 °C по 3-4 минуты до румяности. Вытаскивайте коржи и кладите остывать.
Теперь приступите к крему. Он может быть любой — заварной, сметанный, многие даже используют вместо него варенье. Для простого сметанного крема взбейте сметану с сахаром — обычным и ванильным — при помощи миксера. Объем должен заметно увеличиться.
На большое плоское блюдо поочередно выкладывайте коржи, промазывайте кремом и повторяйте действие с остальными. Верхний корж смажьте кремом. Сверху и по бокам щедро припорошите посыпкой из измельченных обрезков коржей и грецких орехов. Удобнее всего ее сделать, положив обрезки и подсушенные орехи в пакет и пройдясь по ним скалкой.
Оставьте торт для пропитывания минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
Все — вкусный, нежный, ароматный медовик „родом из СССР“ готов. Подавайте к горячему чаю для самых любимых.
Приятного аппетита!