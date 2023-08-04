Любимый десерт из детства: тот самый медовик со сметанным кремом

Размягченное сливочное масло смешайте с сахаром и медом. Разбейте яйцо, добавьте соду, перемешайте. Миску со смесью поставьте на водяную баню и нагревайте, не доводя до кипения.

Снимите с огня. Постепенно добавляйте просеянную муку, замесите тесто. Оно должно получиться не очень крутым. При необходимости, разбавьте его молоком. Выложите тесто на стол, присыпанный мукой, скатайте в шар и накройте полотенцем. Оставьте при комнатной температуре на час.

Спустя время разделите шар на 8-9 равных частей. Каждый кусок раскатайте в пласт и при помощи формы вырежьте круг (можно использовать плоское блюдо). Проделайте то же самое с остальными кусками. В каждом пласте при помощи вилки сделайте отверстия по всей поверхности.

Выпекайте коржи по очереди (вместе с обрезками) на противне, застеленном пергаментной бумагой, при температуре 180– 200 °C по 3-4 минуты до румяности. Вытаскивайте коржи и кладите остывать.

Теперь приступите к крему. Он может быть любой — заварной, сметанный, многие даже используют вместо него варенье. Для простого сметанного крема взбейте сметану с сахаром — обычным и ванильным — при помощи миксера. Объем должен заметно увеличиться.

На большое плоское блюдо поочередно выкладывайте коржи, промазывайте кремом и повторяйте действие с остальными. Верхний корж смажьте кремом. Сверху и по бокам щедро припорошите посыпкой из измельченных обрезков коржей и грецких орехов. Удобнее всего ее сделать, положив обрезки и подсушенные орехи в пакет и пройдясь по ним скалкой.